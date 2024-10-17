Дебоши, алкоголь и угрозы бывшим. Что известно о жизни и смерти экс-солиста One Direction Пейна Экс-участник поп-группы Лиам Пейн погиб из-за падения из окна отеля в Буэнос-Айресе. Что известно о теневой стороне жизни звезды One Direction — в материале Life.ru 17 октября, 11:04 Лиам Пейн dsghsuyek выбросился из окна отеля в Буэнос-Айресе. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / liampayne

Как погиб Лиам Пейн

Лиам Пейн приехал в столицу Аргентины 14 октября. Он отдыхал в номере со своей девушкой, американской актрисой Кэти Кэссиди. Пара даже записала для поклонников совместное видео, широко распространившееся в Сети. Это был ролик для сторис в Snapchat. Судя по кадрам, пара завтракала в отеле, пила кофе и строила планы на день. На кадрах певец говорит, что «это был прекрасный день здесь, в Аргентине». Тогда ещё ничего не предвещало беды. Видео было опубликовано в соцсети за несколько часов до того, как Лиама нашли мёртвым в гостинице.

Как погиб? На момент гибели музыканта его пассии с ним рядом не было, но некоторые поклонники поспешили обвинить Кэти в том, что она ничего не пишет про своего погибшего жениха в Сети, а кое-кто додумался написать, что это она столкнула с балкона своего парня. Кэти уехала в США почти сразу же, а Лиам продолжил проживать в отеле. Воспользовавшись одиночеством, он устроил в номере дебош, разгромив внутри мебель и предметы убранства.

У этой трагедии есть подробности, касающиеся личной жизни пары. Перед гибелью Лиам Пейн якобы преследовал свою бывшую девушку Майю Генри. Экс-невеста даже грозилась подать на музыканта в суд. Она сообщала о том, что тот занимается сталкингом и «взрывает» её телефон. Возможно, чрезмерное внимание к бывшей возлюбленной стало причиной ссоры Лиама с нынешней девушкой — и он «сорвался». В номере полицейские обнаружили пакетики с неизвестным светлым порошком, что даёт основания предполагать, что Лиам был под воздействием химических веществ. При падении Пейн получил смертельную травму — перелом основания черепа.

The Hollywood reporter передаёт, что 31-летний Пейн погиб на месте, не приходя в сознание. Представитель местных властей сообщил, что Пейн «выпрыгнул с балкона своего номера». Он добавил, что полиция отреагировала на экстренный вызов с предупреждением об «агрессивном человеке, который мог находиться под воздействием наркотиков или алкоголя», сразу после пяти часов вечера по местному времени.

Кто такой Лиам Пейн

Лиам Пейн и Кэти Кэссиди. Фото © Gettyimages / Jeff Spicer

Лиам Пейн, один из пяти участников бойз-бенда One Direction, родился в 1993 году в Великобритании в многодетной семье. Пейн стал автором самых хитовых песен группы: What Makes You Beautiful, Best Song Ever, Story of My Life, Night Changes и многих других. Благодаря таланту Пейна One Direction стала одной из платиновых поп-групп современности.

Жизнь Лиама была омрачена непростым диагнозом — он родился раньше срока и с функциональным нарушением работы почек. Вероятно, этот факт повлиял на общее физическое состояние мальчика, так как в детстве он подвергался буллингу. Это подвигло будущую звезду заняться силовыми видами спорта. Артист не раз высказывался, что если бы не стал музыкантом, то выбрал бы карьеру пожарного. Также Лиам часто рассказывал о своих слабостях — пристрастии к алкоголю.

С этими слабостями ему приходилось бороться на протяжении жизни. Важным этапом в жизни Лиама стало участие в известном шоу талантов The X Factor. Именно из участников этого шоу позже была собрана группа One Direction. В 2017 году он ушёл из группы и начал сольную карьеру, но она уже не была такой блестящей, как во время участия в звёздной команде. Лиам состоял в отношениях с певицей Шерил Коул, которая родила ему сына. В аккаунтах соцсетей Лиам пытался создать себе образ хорошего парня — взял из приюта собаку, выкладывал фото процесса звукозаписи, публиковал лирические треки, показывал, как занимался спортом.

Реакция One Direction и фанатов на смерть Лиама

Подписчики страницы Лиама в Instagram пишут о том, что мечтали о воссоединении Лиама с One Direction. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / liampayne

СМИ сообщают о массовом паломничестве плачущих фанаток Лиама к месту его смерти. Они собираются у гостиницы, из окна которой выпал музыкант, зажигают свечи и несут цветы и игрушки. На месте трагедии образовался стихийный мемориал памяти певца. Подписчики страницы Лиама в Instagram пишут о том, что мечтали о воссоединении Лиама с One Direction, но, увы, этому уже не суждено сбыться. Сами участники группы пока не прокомментировали гибель товарища, но в их аккаунтах под постами подписчики массово выражают соболезнования.

Авторы Антон Плотников