Дебоши, алкоголь и угрозы бывшим. Что известно о жизни и смерти экс-солиста One Direction Пейна

Лиам Пейн, один из пяти участников бойз-бенда One Direction, родился в 1993 году в Великобритании в многодетной семье. Пейн стал автором самых хитовых песен группы: What Makes You Beautiful, Best Song Ever, Story of My Life, Night Changes и многих других. Благодаря таланту Пейна One Direction стала одной из платиновых поп-групп современности.