Устроил дебош: Раскрыты подробности гибели бывшего солиста One Direction Пейна

Британский певец, один из участников группы One Direction Лиам Пейн устроил дебош в номере гостиницы в Буэнос-Айресе незадолго до гибели. По данным газеты La Nacion, он разбил телевизор, мебель, а также громко кричал.

Телевизор в номере Пейна, который был разбит им в результате дебоша. Фото © X / WSHHfight

Менеджеры отеля пытались утихомирить шумного гостя, но безуспешно. После этого они вызвали в гостиницу полицию. Однако прибывшие правоохранители нашли лишь тело певца под окнами заведения. Как считают работники отеля, 31-летний Пейн был под воздействием наркотиков.

Незадолго до гибели певец выложил в соцсети снимок с девушкой. Фото © Snapchat / liampayne

Точную причину смерти певца установит экспертиза. Силовикам предстоит выяснить мотивы его поступка.