Устроил дебош: Раскрыты подробности гибели бывшего солиста One Direction Пейна
Погибший экс-солист One Direction Лиам Пейн перед гибелью устроил дебош в номере
Лиам Пейн. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / liampayne
Британский певец, один из участников группы One Direction Лиам Пейн устроил дебош в номере гостиницы в Буэнос-Айресе незадолго до гибели. По данным газеты La Nacion, он разбил телевизор, мебель, а также громко кричал.
Телевизор в номере Пейна, который был разбит им в результате дебоша. Фото © X / WSHHfight
Менеджеры отеля пытались утихомирить шумного гостя, но безуспешно. После этого они вызвали в гостиницу полицию. Однако прибывшие правоохранители нашли лишь тело певца под окнами заведения. Как считают работники отеля, 31-летний Пейн был под воздействием наркотиков.
Незадолго до гибели певец выложил в соцсети снимок с девушкой. Фото © Snapchat / liampayne
Точную причину смерти певца установит экспертиза. Силовикам предстоит выяснить мотивы его поступка.
Напомним, британский певец, один из участников группы One Direction Лиам Пейн трагически погиб в Буэнос-Айресе. Исполнитель скончался от полученных травм на месте происшествия. Незадолго до гибели певец выложил в соцсетях снимок со своей девушкой.