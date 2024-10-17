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16 октября, 23:25

Устроил дебош: Раскрыты подробности гибели бывшего солиста One Direction Пейна

Погибший экс-солист One Direction Лиам Пейн перед гибелью устроил дебош в номере

Лиам Пейн. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / liampayne

Лиам Пейн. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / liampayne

Британский певец, один из участников группы One Direction Лиам Пейн устроил дебош в номере гостиницы в Буэнос-Айресе незадолго до гибели. По данным газеты La Nacion, он разбил телевизор, мебель, а также громко кричал.

Телевизор в номере Пейна, который был разбит им в результате дебоша. Фото © X / WSHHfight

Телевизор в номере Пейна, который был разбит им в результате дебоша. Фото © X / WSHHfight

Менеджеры отеля пытались утихомирить шумного гостя, но безуспешно. После этого они вызвали в гостиницу полицию. Однако прибывшие правоохранители нашли лишь тело певца под окнами заведения. Как считают работники отеля, 31-летний Пейн был под воздействием наркотиков.

Незадолго до гибели певец выложил в соцсети снимок с девушкой. Фото © Snapchat / liampayne

Незадолго до гибели певец выложил в соцсети снимок с девушкой. Фото © Snapchat / liampayne

Точную причину смерти певца установит экспертиза. Силовикам предстоит выяснить мотивы его поступка.

«Второй Таркан» умер прямо на концерте в Стамбуле
«Второй Таркан» умер прямо на концерте в Стамбуле

Напомним, британский певец, один из участников группы One Direction Лиам Пейн трагически погиб в Буэнос-Айресе. Исполнитель скончался от полученных травм на месте происшествия. Незадолго до гибели певец выложил в соцсетях снимок со своей девушкой.

Оксана Попова
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