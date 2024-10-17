Экс-солист группы One Direction Лиам Пейн погиб, выпав из окна

Британский певец, один из участников группы One Direction Лиам Пейн трагически погиб в Буэнос-Айресе. По информации местной газеты La Nacion, он умер при падении из окна гостиницы.

«Бывший певец One Direction Лиам Пейн был найден мёртвым в возрасте 31 года в эту среду (16 октября. — Прим. Life.ru) в отеле Casa Sur в городе Буэнос-Айрес. Певец умер после падения с третьего этажа во внутренний двор жилья в Коста-Рике в районе Буэнос-Айреса», — сказано в сообщении.

Прежде, чем обнаружить труп певца, сотрудники полиции получили сообщение об агрессивном человеке от работников отеля. Речь шла о Пейне. Предварительно, он мог быть под воздействием наркотических веществ. Незадолго до гибели певец выложил в соцсетях снимок со своей девушкой.

Глава системы по оказанию чрезвычайной медицинской помощи Буэнос-Айреса Альберто Кресенти заявил, что исполнитель скончался от полученных травм на месте происшествия. По словам медика, вероятнее всего смерть наступила в результате серьёзной травмы головы.

Пейн родился 29 августа 1993 года в британском городе Вулвергемптон. Он являлся одним из пяти участников англо-ирландской группы One Direction, которая прекратила существование в 2016 году. После этого певец начал сольную карьеру.