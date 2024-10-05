Популярный в Австралии певец Джек Колвелл умер, не дожив до 35

Известный австралийский музыкант и автор песен Джек Колвелл умер на 35-м году жизни. Об этом сообщает портал News.com.au. Артист скончался за несколько недель до дня рождения 26 октября.

Музыкант, выпустивший дебютный альбом Swandream в 2020 году, готовил к выходу вторую пластинку, которая должна была увидеть свет в ближайшее время. Однако теперь неизвестно, выйдет ли этот альбом посмертно.

Пять лет назад его сингл Don't Cry Those Tears, записанный при поддержке певицы Сары Бласко, был признан одним из лучших релизов Австралии. Эта композиция сделала Колвелла популярным на всю страну.

Причина смерти музыканта не раскрывается. Анонс его нового альбома был сделан 24 сентября, но дальнейшая судьба релиза остаётся под вопросом.