У места гибели певца Лиама Пейна в Аргентине собрались толпы рыдающих фанаток

У места гибели экс-солиста группы One Direction Лиама Пейна в Буэнос-Айресе собрались толпы фанатов. Они несут к отелю, из окна которого упал певец, игрушки, цветы и свечи.

В социальных сетях распространяются кадры с места трагедии. На них запечатлены толпы фанаток, которые рыдают от горя. Поклонники певца несут к месту его гибели цветы и свечи. Тем временем тело Пейна увезли с места происшествия. Провожали машину с телом исполнителя аплодисментами.

Напомним, британский певец, один из участников группы One Direction Лиам Пейн трагически погиб в Буэнос-Айресе. Он выпал из окна гостиницы и скончался на месте происшествия. Перед случившимся он устроил в номере дебош. Сотрудникам отеля пришлось вызывать полицию, чтобы утихомирить его, однако прибывшие на место вызова правоохранители нашли лишь его тело. Предварительно, певец находился под воздействием запрещённых веществ. В его номере нашли свёртки с белым порошком.