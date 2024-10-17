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17 октября, 05:14

У места гибели певца Лиама Пейна в Аргентине собрались толпы рыдающих фанаток

У отеля в Буэнос-Айресе, где погиб певец Лиам Пейн, появился стихийный мемориал

К отелю в Аргентине, где погиб Лиам Пейн, несут цветы и свечи. Обложка © X / FrancoHuiswell

К отелю в Аргентине, где погиб Лиам Пейн, несут цветы и свечи. Обложка © X / FrancoHuiswell

У места гибели экс-солиста группы One Direction Лиама Пейна в Буэнос-Айресе собрались толпы фанатов. Они несут к отелю, из окна которого упал певец, игрушки, цветы и свечи.

У места гибели экс-солиста группы One Direction Лиама Пейна в Буэнос-Айресе собрались толпы фанатов. Видео © X / shubhamViral

В социальных сетях распространяются кадры с места трагедии. На них запечатлены толпы фанаток, которые рыдают от горя. Поклонники певца несут к месту его гибели цветы и свечи. Тем временем тело Пейна увезли с места происшествия. Провожали машину с телом исполнителя аплодисментами.

Экс-солист One Direction Пейн перед гибелью был подавлен, пишут СМИ
Экс-солист One Direction Пейн перед гибелью был подавлен, пишут СМИ

Напомним, британский певец, один из участников группы One Direction Лиам Пейн трагически погиб в Буэнос-Айресе. Он выпал из окна гостиницы и скончался на месте происшествия. Перед случившимся он устроил в номере дебош. Сотрудникам отеля пришлось вызывать полицию, чтобы утихомирить его, однако прибывшие на место вызова правоохранители нашли лишь его тело. Предварительно, певец находился под воздействием запрещённых веществ. В его номере нашли свёртки с белым порошком.

Оксана Попова
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