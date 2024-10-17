Экс-солист One Direction Пейн перед гибелью был подавлен, пишут СМИ

Экс-солист британской группы One Direction Лиам Пейн перед гибелью был крайне обеспокоен юридическими тяжбами с экс-возлюбленной, моделью Майей Генри. Об этом сообщает источник таблида People.

«Источник, знающий о ситуации, сообщает People, что Пейн был чрезвычайно ошеломлён всеми юридическими вопросами с участием Генри», — пишет издание.

Пейн и Генри встречались несколько лет, СМИ высказывали подозрения, что пара начала отношения, когда девушка ещё была несовершеннолетней. Кстати, она является довольно известной личностью в американской светской тусовке: Майя родилась в семье адвоката-мультимиллионера Томаса Дж. Генри, которое сколотил целое состояние на судебных тяжбах.

В 2022 году пара объявила о помолвке и чуть позднее рассталась. В результате девушка призналась, что эти отношения были больными и тяжёлыми. По словам Генри, она забеременела он певца, но он настоял на аборте. Это вмешательство обернулось для неё серьёзными последствиями.

Неделю назад модель сообщила, что бывший преследует её и её родных. Также она заявила, что он настроил фанатов One Direction против неё и они обрушились на Майю в соцсетях. После этого она подала в суд. При этом, самого имени Пейна она не называла, но все факты из её рассказов указывали на него.