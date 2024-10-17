Экс-солист One Direction Пейн перед гибелью был подавлен, пишут СМИ
People: Певец Пейн перед гибелью был обеспокоен юридическими тяжбами с бывшей
Певец Лиам Пейн и его экс-возлюбленная, модель Майя Генри. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / liampayne / maya_henry
Экс-солист британской группы One Direction Лиам Пейн перед гибелью был крайне обеспокоен юридическими тяжбами с экс-возлюбленной, моделью Майей Генри. Об этом сообщает источник таблида People.
«Источник, знающий о ситуации, сообщает People, что Пейн был чрезвычайно ошеломлён всеми юридическими вопросами с участием Генри», — пишет издание.
Пейн и Генри встречались несколько лет, СМИ высказывали подозрения, что пара начала отношения, когда девушка ещё была несовершеннолетней. Кстати, она является довольно известной личностью в американской светской тусовке: Майя родилась в семье адвоката-мультимиллионера Томаса Дж. Генри, которое сколотил целое состояние на судебных тяжбах.
В 2022 году пара объявила о помолвке и чуть позднее рассталась. В результате девушка призналась, что эти отношения были больными и тяжёлыми. По словам Генри, она забеременела он певца, но он настоял на аборте. Это вмешательство обернулось для неё серьёзными последствиями.
Неделю назад модель сообщила, что бывший преследует её и её родных. Также она заявила, что он настроил фанатов One Direction против неё и они обрушились на Майю в соцсетях. После этого она подала в суд. При этом, самого имени Пейна она не называла, но все факты из её рассказов указывали на него.
Напомним, британский певец, один из участников группы One Direction Лиам Пейн трагически погиб в Буэнос-Айресе. Он выпал из окна гостиницы и скончался на месте происшествия. Перед случившимся он устроил в номере дебош. Сотрудникам отеля пришлось вызывать полицию, чтобы утихомирить его, однако прибывшие на место вызова правоохранители нашли лишь его тело. Предварительно, певец находился под воздействием запрещённых веществ.