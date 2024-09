Старший брат короля поп-музыки Тито Джексон умер от сердечного приступа

В возрасте 70 лет ушёл из жизни Тито Джексон — старший брат легендарного певца Майкла Джексона. Он также являлся участником золотого состава коллектива The Jackson Five, в которым выступало и поп-король. Причиной стал сердечный приступ.

Коллектив начал свою деятельность в 1960-е, быстро завоевав популярность среди широких масс. The Jackson Five стали первыми, чьи первые четыре сингла возглавили американский чарт. Также Тито продвигался в одиночку, подарив миру три сольных альбома.

Ранее Life.ru рассказывал о смерти автор суперхита из «Титаника» My Heart Will Go On. Уилбур Дженнингс, чьи песни звучат в более чем 325 фильмах и телешоу ушёл из жизни на 81-м году жизни.