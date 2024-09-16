Старший брат короля поп-музыки Тито Джексон умер от сердечного приступа

В возрасте 70 лет ушёл из жизни Тито Джексон — старший брат легендарного певца Майкла Джексона. Он также являлся участником золотого состава коллектива The Jackson Five, в которым выступало и поп-король. Причиной стал сердечный приступ.

«С тяжёлым сердцем мы объявляем, что нашего любимого отца члена Зала славы рок-н-ролла Тито Джексона больше нет с нами. Мы потрясены, опечалены и убиты горем», — говорится в заявлении его сыновей, опубликованном в социальных сетях.

Коллектив начал свою деятельность в 1960-е, быстро завоевав популярность среди широких масс. The Jackson Five стали первыми, чьи первые четыре сингла возглавили американский чарт. Также Тито продвигался в одиночку, подарив миру три сольных альбома.