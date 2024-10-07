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7 октября, 15:00

Тест: Угадайте советский фильм по животному — на 5/5 справятся лишь настоящие киноманы

Животные не только поднимают настроение, но и наравне с профессиональными актёрами снимаются в кино. Сможете ли вы угадать, в каком именно?

Такие милые и пушистые, но при этом умные и сообразительные — да, это всё про животных! Посмотрев однажды доброе кино о братьях наших меньших, у нас на всю жизнь отпечатывается в памяти их образ. Думаете, что эти знания так и останутся лежать без дела? Тогда сейчас самое время блеснуть эрудицией и получить максимальный результат.

Все животные наконец нашли дорогу к своим фильмам! Теперь самое время распутать головоломку и вернуть советских и американских героев на место. Также узнайте, каким видят вас коллеги, ответив всего на пять вопросов. Возможно, результаты окажутся шокирующими!

Тест: В каком фильме этот актёр НЕ снимался — вызов всем киноманам СССР
Тест: В каком фильме этот актёр НЕ снимался — вызов всем киноманам СССР
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Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Eric Isselee, © Freepik

Виктория Мишинкина
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