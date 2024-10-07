Тест: Угадайте советский фильм по животному — на 5/5 справятся лишь настоящие киноманы

Такие милые и пушистые, но при этом умные и сообразительные — да, это всё про животных! Посмотрев однажды доброе кино о братьях наших меньших, у нас на всю жизнь отпечатывается в памяти их образ. Думаете, что эти знания так и останутся лежать без дела? Тогда сейчас самое время блеснуть эрудицией и получить максимальный результат.