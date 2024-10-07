Секрет на миллион: Жуков раскрыл, как 19 лет ему удавалось не ругаться с женой

На популярной передаче «Секрет на миллион» с ведущей Лерой Кудрявцевой 5 октября гостем был знаменитый солист группы «Руки вверх!» — Сергей Жуков. Оказалось, что за 19 лет брака музыкант ни разу серьёзно не поругался с женой. Кажется, что это лишь байка потому, что такого просто не может быть. Но, как рассказал сам Жуков, у него есть волшебный способ.

Сейчас Сергей Жуков состоит во втором браке с бывшей солисткой группы «Сливки» Региной Бурд. Они поженились в 2007 году и вместе воспитывают четверых детей. Может, артист просто выплеснул всю спесь на первой супруге Елене Добындо? Поэтому после развода стал более мягким и спокойным.

Жуков с Региной и детьми. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sezhukov

Однако в разговоре с Кудрявцевой Сергей Жуков из «Руки вверх!» рассказал, что после любой мелкой ссоры с женой они не замалчивают обиды и сразу же мирятся. «Нужно сразу договориться о каких-то вещах, которые для тебя очень важны. Это спасло нас огромное количество раз, не было ни разу, чтобы я накричал или Регина накричала на меня», — поделился своим секретом на миллион певец.