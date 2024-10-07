Секрет на миллион: Жуков раскрыл, как 19 лет ему удавалось не ругаться с женой
Можно ли прожить в браке почти 20 лет и ни разу не поругаться? Звучит нереалистично, но Сергей Жуков из группы «Руки вверх!» рассказал свой золотой секрет, как жить душа в душу.
На популярной передаче «Секрет на миллион» с ведущей Лерой Кудрявцевой 5 октября гостем был знаменитый солист группы «Руки вверх!» — Сергей Жуков. Оказалось, что за 19 лет брака музыкант ни разу серьёзно не поругался с женой. Кажется, что это лишь байка потому, что такого просто не может быть. Но, как рассказал сам Жуков, у него есть волшебный способ.
Сейчас Сергей Жуков состоит во втором браке с бывшей солисткой группы «Сливки» Региной Бурд. Они поженились в 2007 году и вместе воспитывают четверых детей. Может, артист просто выплеснул всю спесь на первой супруге Елене Добындо? Поэтому после развода стал более мягким и спокойным.
Жуков с Региной и детьми. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sezhukov
Однако в разговоре с Кудрявцевой Сергей Жуков из «Руки вверх!» рассказал, что после любой мелкой ссоры с женой они не замалчивают обиды и сразу же мирятся. «Нужно сразу договориться о каких-то вещах, которые для тебя очень важны. Это спасло нас огромное количество раз, не было ни разу, чтобы я накричал или Регина накричала на меня», — поделился своим секретом на миллион певец.
Напомним, что недавно Сергея Жукова обвинили в якобы незаконном использовании 15 песен в его фильме «Руки вверх!». Претензии исполнителю выдвинул продюсер Андрей Черкасов. До этого певец подал в суд, желая вернуть себе права на хиты «Крошка моя», «Чужие губы», «Ну где же вы, девчонки» и ещё девять композиций, которые с конца прошлого века принадлежат продюсеру Андрею Маликову. Пока судебные процессы в самом разгаре, поэтому неизвестно, кто выиграет.
Коллаж © Life.ru. Фото © VK / Сергей Жуков, © Freepik