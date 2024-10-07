Заболело горло и поднялась температура: Блиновская заболела в СИЗО
Елена Блиновская заболела во время перевозки в суд
Елена Блиновская в зале суда. Обложка © Life.ru
Елена Блиновская заболела в СИЗО. На днях «королеву марафонов» вывезли в Мосгорсуд на рассмотрение жалобы о продлении ареста на имущество. По данным SHOT, во время перевозки Елена простыла, а к вечеру у неё заболело горло и немного поднялась температура. Пришлось лечиться доступными средствами.
По нашей информации, сейчас ведутся переговоры о продаже транспортного парка семьи Блиновских. Что в него входит: Lamborghini Urus, Bentley Continental, Jeep Wrangler, Mitsubishi Outlander, мотоцикл Harley Davidson, снегоболотоход, моторная лодка, гидроцикл.
Сейчас на имущество наложен арест. Предварительно, всё будет продано по той же схеме, что и трёшка в ЖК «Донской Олимп» за ₽90 млн: после того как покупателей найдут, адвокаты Блиновской попросят суд снять арест, чтобы сделка состоялась, а деньги, вырученные с продаж, пошли в счёт погашения долга.
Напомним, суд в Москве признал законным продление ареста Елене Блиновской по делу о неуплате налогов до февраля 2025 года. «Короева марафонов» хотела снять арест с оставшихся 33 миллионов рублей, чтобы погасить миллиардный долг. Адвокаты Блиновской также ожидали снятия ареста с её квартиры в ЖК «Донской Олимп» на Серпуховском Валу в Москве, однако даже продажа имущества не помогла инфлюенсерше существенно уменьшить долг. Накануне стало известно, что суд отклонил апелляцию Блиновской, но снял арест со счёта её отца. К слову, на заседании свидетель рассказал, что доходы от «марафонов желаний» распределялись через фирмы на счета, который утверждал супруг Блиновской.