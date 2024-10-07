Заболело горло и поднялась температура: Блиновская заболела в СИЗО

Елена Блиновская заболела в СИЗО. На днях «королеву марафонов» вывезли в Мосгорсуд на рассмотрение жалобы о продлении ареста на имущество. По данным SHOT, во время перевозки Елена простыла, а к вечеру у неё заболело горло и немного поднялась температура. Пришлось лечиться доступными средствами.

По нашей информации, сейчас ведутся переговоры о продаже транспортного парка семьи Блиновских. Что в него входит: Lamborghini Urus, Bentley Continental, Jeep Wrangler, Mitsubishi Outlander, мотоцикл Harley Davidson, снегоболотоход, моторная лодка, гидроцикл.