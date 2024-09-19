Елена Блиновская пытается добраться до 33 арестованных миллионов

Елена Блиновская пытается снять арест с последних 33 миллионов рублей, которые остались у неё на счетах, чтобы погасить миллиардный долг. Об этом сообщает SHOT.

Сейчас на личных счетах «королевы марафонов» заморожены 33 миллиона рублей. Вместе с адвокатами она пытается добиться снятия ареста с этих средств, чтобы ими можно было погасить часть остатка долга по уголовному делу — сейчас это почти 678 миллионов рублей. Сторона Блиновской также рассчитывает, что в ближайшее время арест будет снят ещё с 90 миллионов рублей — средств, полученных с продажи трёхкомнатной квартиры в ЖК «Донской Олимп» на Серпуховском Валу в Москве.

В дальнейшем Блиновская рассчитывает продать всё своё имущество. Адвокаты блогерши заявили нам, что полученных с этого средств должно хватить для погашения всего долга.

Параллельно продолжает расти сумма, которую Блиновская должна российской налоговой, — теперь она составляет 1 миллиард 236 миллионов 674 тысячи 834 рубля.