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19 сентября, 11:55

Елена Блиновская пытается добраться до 33 арестованных миллионов

SHOT: Блиновская хочет снять арест с последних 33 миллионов рублей

Блогер Елена Блиновская. Фото © Life.ru

Блогер Елена Блиновская. Фото © Life.ru

Елена Блиновская пытается снять арест с последних 33 миллионов рублей, которые остались у неё на счетах, чтобы погасить миллиардный долг. Об этом сообщает SHOT.

Сейчас на личных счетах «королевы марафонов» заморожены 33 миллиона рублей. Вместе с адвокатами она пытается добиться снятия ареста с этих средств, чтобы ими можно было погасить часть остатка долга по уголовному делу — сейчас это почти 678 миллионов рублей. Сторона Блиновской также рассчитывает, что в ближайшее время арест будет снят ещё с 90 миллионов рублей — средств, полученных с продажи трёхкомнатной квартиры в ЖК «Донской Олимп» на Серпуховском Валу в Москве.

В дальнейшем Блиновская рассчитывает продать всё своё имущество. Адвокаты блогерши заявили нам, что полученных с этого средств должно хватить для погашения всего долга.

Параллельно продолжает расти сумма, которую Блиновская должна российской налоговой, — теперь она составляет 1 миллиард 236 миллионов 674 тысячи 834 рубля.

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Ранее суд в Москве признал законным продление ареста блогеру Елене Блиновской по делу о неуплате налогов до февраля 2025 года. «Королева марафонов» будет под стражей до 2 числа месяца. Следующее заседание по её делу пройдёт 26 сентября.

Владимир Озеров
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