Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 12:06

Мосгорсуд признал законным продление ареста Блиновской до 2 февраля

Елена Блиновская. Обложка © Life.ru

Елена Блиновская. Обложка © Life.ru

Московский городской суд признал законным продление срока ареста блогеру Елене Блиновской по делу о неуплате налогов до февраля 2025 года. Об этом сообщили в инстанции.

«Суд отклонил апелляционную жалобу защиты на продление меры пресечения», — пояснил представитель Мосгорсуда.

Согласно решению Савёловского суда Москвы, в котором дело рассматривается по существу, «королева марафонов» должна будет пробыть под стражей до 2 февраля. Следующее заседание по плану пройдёт 26 сентября.

Озвучено мрачное будущее Блиновской в тюрьме, если она не найдёт 1 млрд на оплату налогов
Озвучено мрачное будущее Блиновской в тюрьме, если она не найдёт 1 млрд на оплату налогов

Напомним, Елену Блиновскую поместили в СИЗО в конце января после нарушения условий домашнего ареста. Блогер является фигурантом уголовного дела сразу по трём статьям: «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере», «Отмывание денег в особо крупном размере» и «Неправомерный оборот средств платежей». Блиновской грозит до 16 лет колонии за неуплату налогов на сумму более 918 миллионов рублей, а также отмывание денег и легализацию имущества более чем на 43 миллиона. Частично погасить долги перед ФНС она сможет за счёт продажи элитной трёхкомнатной квартиры в Москве. При этом в суде Блиновская частично признала вину в неуплате налогов.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Елена Блиновская
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров