Мосгорсуд признал законным продление ареста Блиновской до 2 февраля
Елена Блиновская. Обложка © Life.ru
Московский городской суд признал законным продление срока ареста блогеру Елене Блиновской по делу о неуплате налогов до февраля 2025 года. Об этом сообщили в инстанции.
«Суд отклонил апелляционную жалобу защиты на продление меры пресечения», — пояснил представитель Мосгорсуда.
Согласно решению Савёловского суда Москвы, в котором дело рассматривается по существу, «королева марафонов» должна будет пробыть под стражей до 2 февраля. Следующее заседание по плану пройдёт 26 сентября.
Напомним, Елену Блиновскую поместили в СИЗО в конце января после нарушения условий домашнего ареста. Блогер является фигурантом уголовного дела сразу по трём статьям: «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере», «Отмывание денег в особо крупном размере» и «Неправомерный оборот средств платежей». Блиновской грозит до 16 лет колонии за неуплату налогов на сумму более 918 миллионов рублей, а также отмывание денег и легализацию имущества более чем на 43 миллиона. Частично погасить долги перед ФНС она сможет за счёт продажи элитной трёхкомнатной квартиры в Москве. При этом в суде Блиновская частично признала вину в неуплате налогов.