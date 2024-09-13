Озвучено мрачное будущее Блиновской в тюрьме, если она не найдёт 1 млрд на оплату налогов
Правозащитница Меркачёва: Елена Блиновская может получить реальный срок
Елене Блиновской, которая находится в СИЗО уже около семи месяцев, может грозить реальный тюремный срок за неуплату налогов почти на 1 млрд рублей. Таким мнением поделилась член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачёва в беседе с порталом «Страсти».
«Поступили с ней, конечно, жестоко, потому что преступление экономическое. И могли не брать под стражу. Стоило избрать другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы — у неё есть дети, она впервые привлекается, не рецидивистка. Выбрали, чтобы показать — таким образом могут поступить с блогерами», — отметила правозащитница.
По её мнению, сейчас многое будет зависеть от того, как поведёт себя следствие. Блогерше могут предложить погасить максимальный ущерб, однако, по словам друзей «королевы марафонов», таких денег у неё нет.
Напомним, Елену Блиновскую поместили в СИЗО в конце января этого года после нарушения условий домашнего ареста. Идёт расследование сразу по трём уголовным статьям: «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере», «Отмывание денег в особо крупном размере» и «Неправомерный оборот средств платежей». Блогерше грозит до 16 лет колонии за неуплату налогов на сумму более 918 миллионов рублей, а также отмывание денег и легализацию имущества более чем на 43 миллиона. Частично погасить долги перед ФНС Блиновская сможет за счёт продажи элитной трёхкомнатной квартиры в Москве.
Life.ru