Озвучено мрачное будущее Блиновской в тюрьме, если она не найдёт 1 млрд на оплату налогов

Елене Блиновской, которая находится в СИЗО уже около семи месяцев, может грозить реальный тюремный срок за неуплату налогов почти на 1 млрд рублей. Таким мнением поделилась член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачёва в беседе с порталом «Страсти».

«Поступили с ней, конечно, жестоко, потому что преступление экономическое. И могли не брать под стражу. Стоило избрать другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы — у неё есть дети, она впервые привлекается, не рецидивистка. Выбрали, чтобы показать — таким образом могут поступить с блогерами», — отметила правозащитница.