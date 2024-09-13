Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 сентября, 14:46

Озвучено мрачное будущее Блиновской в тюрьме, если она не найдёт 1 млрд на оплату налогов

Правозащитница Меркачёва: Елена Блиновская может получить реальный срок

Елене Блиновской, которая находится в СИЗО уже около семи месяцев, может грозить реальный тюремный срок за неуплату налогов почти на 1 млрд рублей. Таким мнением поделилась член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачёва в беседе с порталом «Страсти».

«Поступили с ней, конечно, жестоко, потому что преступление экономическое. И могли не брать под стражу. Стоило избрать другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы — у неё есть дети, она впервые привлекается, не рецидивистка. Выбрали, чтобы показать — таким образом могут поступить с блогерами», — отметила правозащитница.

Блиновская частично признала вину в неуплате налогов
Блиновская частично признала вину в неуплате налогов

По её мнению, сейчас многое будет зависеть от того, как поведёт себя следствие. Блогерше могут предложить погасить максимальный ущерб, однако, по словам друзей «королевы марафонов», таких денег у неё нет.

Блиновская вновь попросила снизить ей налоги на 1,4 миллиарда рублей
Блиновская вновь попросила снизить ей налоги на 1,4 миллиарда рублей

Напомним, Елену Блиновскую поместили в СИЗО в конце января этого года после нарушения условий домашнего ареста. Идёт расследование сразу по трём уголовным статьям: «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере», «Отмывание денег в особо крупном размере» и «Неправомерный оборот средств платежей». Блогерше грозит до 16 лет колонии за неуплату налогов на сумму более 918 миллионов рублей, а также отмывание денег и легализацию имущества более чем на 43 миллиона. Частично погасить долги перед ФНС Блиновская сможет за счёт продажи элитной трёхкомнатной квартиры в Москве.

Обложка ©

Life.ru

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Елена Блиновская
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров