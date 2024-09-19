Life.ru узнал, уволят ли Блиновского со службы на СВО после скандала с Пашаевым и 45 млн
SHOT: Блиновский продолжит службу в зоне СВО по контракту с Минобороны
Алексей Блиновский. Обложка © Life.ru
Алексей Блиновский продолжит службу в зоне СВО. Его контракт с Минобороны РФ, как выяснил SHOT, замораживать пока не будут.
По нашей информации, в ближайшее время супруга «королевы марафонов» должны доставить в Москву для участия в следственных действиях, но сразу после этого он отправится обратно на передовую на Южно-Донецком направлении. Несмотря на то что Блиновский передал Пашаеву ₽45 млн наличкой для вызволения жены из СИЗО, арест ему не грозит. Бизнесмен на данный момент признан потерпевшим по делу о мошенничестве и пока сможет продолжить выполнять свои боевые задачи.
Блиновскому, вероятно, придётся приехать в Москву ещё несколько раз — он будет обязан являться к следователю по делу Пашаева, если это потребуется. При этом законность заключения Блиновским контракта с Минобороны ещё проверяют силовики, так как он изначально мог быть подписан в результате мошеннических действий при посредничестве Эльмана Пашаева.
Напомним, Алексею Блиновскому инкриминируют пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере. С апреля бизнесмен находился в зоне проведения СВО. МВД объявило его в розыск. Позже стало известно о задержании предпринимателя — прямо на фронте. Блиновского отпустили после допроса. Его сослуживца Эльмана Пашаева задержали 17 сентября в Москве. Против экс-адвоката возбуждено дело о мошенничестве на 45 миллионов рублей. Следствие полагает, что он обещал «королеве марафонов» Елене Блиновской освобождение и даже получил за это деньги от её мужа Алексея. Подозрения на юриста пали в ходе проверки контракта Блиновского с МО РФ.