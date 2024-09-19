Life.ru узнал, уволят ли Блиновского со службы на СВО после скандала с Пашаевым и 45 млн

Алексей Блиновский продолжит службу в зоне СВО. Его контракт с Минобороны РФ, как выяснил SHOT, замораживать пока не будут.

По нашей информации, в ближайшее время супруга «королевы марафонов» должны доставить в Москву для участия в следственных действиях, но сразу после этого он отправится обратно на передовую на Южно-Донецком направлении. Несмотря на то что Блиновский передал Пашаеву ₽45 млн наличкой для вызволения жены из СИЗО, арест ему не грозит. Бизнесмен на данный момент признан потерпевшим по делу о мошенничестве и пока сможет продолжить выполнять свои боевые задачи.