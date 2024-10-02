Суд отклонил апелляцию Блиновской, но снял арест со счёта её отца
Елена Блиновская. Обложка © ТАСС / Морозова Юлия
Мосгорсуд не принял апелляцию адвокатов блогера Елены Блиновской. Её арест остался продлён до 2 февраля 2025 года, имущество семье также не вернут. Однако суд решил снять арест со счёта отца «королевы марафонов».
«Решение Савёловского районного суда изменить, исключить из перечня арестованного имущества банковский счёт Олега Блиновского. В остальной части постановление суда первой инстанции оставить без изменений», — говорится в определении Мосгорсуда, передаёт ТАСС.
Как сообщал Life.ru, суд в Москве признал законным продление ареста Елене Блиновской по делу о неуплате налогов до февраля 2025 года. «Короева марафонов» хотела снять арест с оставшихся 33 миллионов рублей, чтобы погасить миллиардный долг. Адвокаты Блиновской также ожидали снятия ареста с её квартиры в ЖК «Донской Олимп» на Серпуховском Валу в Москве, однако даже продажа имущества не помогла инфлюенсерше существенно уменьшить долг.