Блиновская продала квартиру в Москве за 90 миллионов, но долг уменьшился ненамного

«Королева марафонов» Елена Блиновская продала свою трёхкомнатную квартиру в ЖК «Донской Олимп» за 90 миллионов рублей, однако задолженность по налогам осталась почти прежней. Об этом сообщает SHOT.

Квартира Блиновской. Фото © SHOT

По информации телеграм-канала, ежедневно Блиновской начисляют 500 тысяч рублей в качестве пеней за непогашение налога. Квартира блогера продавалась около 120 дней, итого вышло — 60 миллионов рублей. Поэтому с вырученных 90 миллионов за жильё в счёт погашения основного долга пойдут только 30 миллионов рублей.

Квартира Блиновской. Фото © SHOT