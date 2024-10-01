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1 октября, 08:02

Блиновская продала квартиру в Москве за 90 миллионов, но долг уменьшился ненамного

SHOT: Блиновская продала квартиру в ЖК «Донской Олимп» в Москве за 90 млн рублей

Елена Блиновская. Обложка © Life.ru

Елена Блиновская. Обложка © Life.ru

«Королева марафонов» Елена Блиновская продала свою трёхкомнатную квартиру в ЖК «Донской Олимп» за 90 миллионов рублей, однако задолженность по налогам осталась почти прежней. Об этом сообщает SHOT.

Квартира Блиновской. Фото © SHOT

Квартира Блиновской. Фото © SHOT

По информации телеграм-канала, ежедневно Блиновской начисляют 500 тысяч рублей в качестве пеней за непогашение налога. Квартира блогера продавалась около 120 дней, итого вышло — 60 миллионов рублей. Поэтому с вырученных 90 миллионов за жильё в счёт погашения основного долга пойдут только 30 миллионов рублей.

Квартира Блиновской. Фото © SHOT

Квартира Блиновской. Фото © SHOT

Юрист Блиновской сообщил, что в скором времени деньги, полученные с продажи квартиры, поступят на расчётный счёт ФНС.

Суд Москвы отказался снимать арест с Lamborghini Елены Блиновской
Суд Москвы отказался снимать арест с Lamborghini Елены Блиновской

Напомним, ранее суд в Москве признал законным продление ареста Елене Блиновской по делу о неуплате налогов до февраля 2025 года. «Королева марафонов» будет под стражей до 2-го числа месяца. Блогер пыталась снять арест с последних 33 миллионов рублей, которые остались на счетах, чтобы погасить миллиардный долг. Адвокаты Блиновской также ожидали снятия ареста с её квартиры в ЖК «Донской Олимп» на Серпуховском Валу в Москве.

Дарья Нарыкова
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