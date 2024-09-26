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26 сентября, 16:43

Суд Москвы отказался снимать арест с Lamborghini Елены Блиновской

Савёловский районный суд Москвы не стал снимать арест с автомобиля Lamborghini «королевы марафонов» Елены Блиновской, проходящей по делу о неуплате налогов. Снять наложенные ограничения просили её адвокаты, ссылаясь на тот факт, что машина зарегистрирована на лизинговую компанию. Об этом передаёт корреспондент Life.ru из зала суда.

Елена Блиновская в суде. Фото © Life.ru

«Ходатайство о снятии ареста с автомобиля марки Lamborghini оставить без удовлетворения», — зачитал решение судья.

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Напомним, Елену Блиновскую поместили в СИЗО в конце января этого года после нарушения условий домашнего ареста. Блогерше грозит до 16 лет колонии за неуплату налогов на сумму более 918 миллионов рублей, а также отмывания денег и легализацию имущества более чем на 43 миллиона. Следствие также арестовало имущество Блиновской. Позже адвокаты «королевы марафонов» просили снять ограничения с её недвижимости и автопарка, среди которого есть Lamborghini, что якобы позволит Блиновской погасить долги.

Обложка ©

Life.ru

Татьяна Миссуми
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