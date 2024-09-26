Суд Москвы отказался снимать арест с Lamborghini Елены Блиновской

Савёловский районный суд Москвы не стал снимать арест с автомобиля Lamborghini «королевы марафонов» Елены Блиновской, проходящей по делу о неуплате налогов. Снять наложенные ограничения просили её адвокаты, ссылаясь на тот факт, что машина зарегистрирована на лизинговую компанию. Об этом передаёт корреспондент Life.ru из зала суда.