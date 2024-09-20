ФНС России требует с «принцессы марафонов» Надин Серовски 68 млн

Серовски позиционирует себя как эксперт вообще по всему: она продавала курсы по похудению, по «распаковке личности», учила женщин, «как полюбить себя» и т.д. Участие в одном из последних марафонов блогерши «Феномен» стоило 500 тысяч рублей. После того как серьёзные проблемы начались у такой же «королевы марафонов» Елены Блиновской, Надин спешно уехала из России в Дубай. В соцсети за её жизнью следит 9,4 миллиона человек, там она успешно продаёт рекламу. Сейчас долг Серовски перед ФНС РФ составляет 68 194 482 рубля.