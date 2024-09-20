ФНС России требует с «принцессы марафонов» Надин Серовски 68 млн
Блогерша Надин Серовски задолжала ФНС России 68 миллионов рублей
Надин Серовски. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nadin_serovski
Российская налоговая выставила огромный счёт «принцессе марафонов» Надин Серовски. Главная наставница российских женщин задолжала ФНС примерно 68 миллионов рублей. Об этом пишет SHOT.
Надин Серовски. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nadin_serovski
Серовски позиционирует себя как эксперт вообще по всему: она продавала курсы по похудению, по «распаковке личности», учила женщин, «как полюбить себя» и т.д. Участие в одном из последних марафонов блогерши «Феномен» стоило 500 тысяч рублей. После того как серьёзные проблемы начались у такой же «королевы марафонов» Елены Блиновской, Надин спешно уехала из России в Дубай. В соцсети за её жизнью следит 9,4 миллиона человек, там она успешно продаёт рекламу. Сейчас долг Серовски перед ФНС РФ составляет 68 194 482 рубля.
Ранее суд в Москве признал законным продление ареста блогерше Елене Блиновской по делу о неуплате налогов до февраля 2025 года. «Королева марафонов» будет под стражей до второго числа месяца. Следующее заседание по её делу пройдёт 26 сентября. Сейчас блогерша пытается снять арест с последних 33 миллионов рублей, которые остались у неё на счетах, чтобы погасить миллиардный долг.