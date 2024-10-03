Подмосковный особняк Блиновской с Эйфелевой башней срочно продают с солидной скидкой

Предприниматель Алексей Блиновский старается поскорее провернуть сделку по продаже роскошного коттеджа в подмосковной Истре, где сейчас проживает его мать с внуками. Для этого цену на особняк «‎королевы марафонов» снизили на 250 млн рублей при изначальной стоимости в миллиард.

Для дома площадью 1700 квадратов до сих пор не могут найти покупателей. После скидки он начал стоить 750 млн рублей, однако и по такой цене его пока никто не берёт. Согласно объявлению, в хоромах есть 6 спален, 11 санузлов, бассейн, хамам, спортзал с выходом на стометровую террасу, кабинет и хозяйские апартаменты на 100 квадратов. Для обслуживающего персонала там имеются отдельная кухня и 2 квартиры. На участке стоит личная Эйфелевая башня «‎королевы марафонов», которая называет поместье Парижем.