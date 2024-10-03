Подмосковный особняк Блиновской с Эйфелевой башней срочно продают с солидной скидкой
Блиновские снизили цену на особняк в Истре на 250 млн – до 750 млн рублей
Елена и Алексей Блиновские. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya
Предприниматель Алексей Блиновский старается поскорее провернуть сделку по продаже роскошного коттеджа в подмосковной Истре, где сейчас проживает его мать с внуками. Для этого цену на особняк «королевы марафонов» снизили на 250 млн рублей при изначальной стоимости в миллиард.
Для дома площадью 1700 квадратов до сих пор не могут найти покупателей. После скидки он начал стоить 750 млн рублей, однако и по такой цене его пока никто не берёт. Согласно объявлению, в хоромах есть 6 спален, 11 санузлов, бассейн, хамам, спортзал с выходом на стометровую террасу, кабинет и хозяйские апартаменты на 100 квадратов. Для обслуживающего персонала там имеются отдельная кухня и 2 квартиры. На участке стоит личная Эйфелевая башня «королевы марафонов», которая называет поместье Парижем.
Хозяин дома редко появляется в Истре, потому что сейчас он активно помогает следствию по делу бывшего адвоката Эльмана Пашаева, подозреваемого в мошенничестве. По данным следователей, юрист обещал его супруге Елене Блиновской освобождение, за что Алексей Блиновский даже перевёл ему гонорар. Самого Блиновского обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере. С апреля бизнесмен находился в зоне спецоперации. Позднее он был задержан прямо на фронте.