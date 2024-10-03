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3 октября, 09:18

Подмосковный особняк Блиновской с Эйфелевой башней срочно продают с солидной скидкой

Блиновские снизили цену на особняк в Истре на 250 млн – до 750 млн рублей

Елена и Алексей Блиновские. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

Елена и Алексей Блиновские. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

Предприниматель Алексей Блиновский старается поскорее провернуть сделку по продаже роскошного коттеджа в подмосковной Истре, где сейчас проживает его мать с внуками. Для этого цену на особняк «‎королевы марафонов» снизили на 250 млн рублей при изначальной стоимости в миллиард.

  • Подмосковный особняк Блиновской. Фото © NF Group
    Подмосковный особняк Блиновской. Фото © NF Group
  • Подмосковный особняк Блиновской. Фото © NF Group
    Подмосковный особняк Блиновской. Фото © NF Group
  • Подмосковный особняк Блиновской. Фото © NF Group
    Подмосковный особняк Блиновской. Фото © NF Group
  • Подмосковный особняк Блиновской. Фото © NF Group
    Подмосковный особняк Блиновской. Фото © NF Group
  • Подмосковный особняк Блиновской. Фото © NF Group
    Подмосковный особняк Блиновской. Фото © NF Group
  • Подмосковный особняк Блиновской. Фото © NF Group
    Подмосковный особняк Блиновской. Фото © NF Group

Подмосковный особняк Блиновской. Фото © NF Group

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Для дома площадью 1700 квадратов до сих пор не могут найти покупателей. После скидки он начал стоить 750 млн рублей, однако и по такой цене его пока никто не берёт. Согласно объявлению, в хоромах есть 6 спален, 11 санузлов, бассейн, хамам, спортзал с выходом на стометровую террасу, кабинет и хозяйские апартаменты на 100 квадратов. Для обслуживающего персонала там имеются отдельная кухня и 2 квартиры. На участке стоит личная Эйфелевая башня «‎королевы марафонов», которая называет поместье Парижем.

Хозяин дома редко появляется в Истре, потому что сейчас он активно помогает следствию по делу бывшего адвоката Эльмана Пашаева, подозреваемого в мошенничестве. По данным следователей, юрист обещал его супруге Елене Блиновской освобождение, за что Алексей Блиновский даже перевёл ему гонорар. Самого Блиновского обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере. С апреля бизнесмен находился в зоне спецоперации. Позднее он был задержан прямо на фронте.

Суд отклонил апелляцию Блиновской, но снял арест со счёта её отца
Суд отклонил апелляцию Блиновской, но снял арест со счёта её отца
Владимир Озеров
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