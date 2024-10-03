Свидетель раскрыла одну из схем Блиновской по распределению денег
Свидетель: Деньги от марафонов шли на счета, которые утверждал Блиновский
Свидетель рассказала, что деньги от «марафонов желаний» Елены Блиновской распределялись через фирмы на счета, которые утверждал супруг блогерши. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.
Блиновская в зале суда. Видео © Life.ru
Знакомая с ситуацией рассказала, что они с супругом общались с Блиновскими, однако позже «королева марафонов» предложила девушке поработать куратором. В её обязанности входила проверка заданий участников и обратная связь в чатах. За это женщина получала 25-30 тысяч рублей в месяц. По её словам, позже Блиновский занял им денег на свой бизнес, с которым инфоцыгане заключили лицензионный договор на продажу марафонов. Фирма получала около 100 миллионов рублей, но большую часть перечисляли на счета, указанные Блиновским. Кроме того, женщину попросили передать один из счетов компании под контроль бухгалтера блогерши.
Она подчеркнула, что сотрудники компании не имели отношения к марафонам, этим занималась исключительно компания Блиновской. По словам свидетеля, семья полностью доверяла марафонщице и не знала о незаконных махинациях.
Как сообщал Life.ru, суд в Москве признал законным продление ареста Елене Блиновской по делу о неуплате налогов до февраля 2025 года. «Короева марафонов» хотела снять арест с оставшихся 33 миллионов рублей, чтобы погасить миллиардный долг. Адвокаты Блиновской также ожидали снятия ареста с её квартиры в ЖК «Донской Олимп» на Серпуховском Валу в Москве, однако даже продажа имущества не помогла инфлюенсерше существенно уменьшить долг. Накануне стало известно, что суд отклонил апелляцию Блиновской, но снял арест со счёта её отца.
Life.ru