Свидетель раскрыла одну из схем Блиновской по распределению денег

Знакомая с ситуацией рассказала, что они с супругом общались с Блиновскими, однако позже «королева марафонов» предложила девушке поработать куратором. В её обязанности входила проверка заданий участников и обратная связь в чатах. За это женщина получала 25-30 тысяч рублей в месяц. По её словам, позже Блиновский занял им денег на свой бизнес, с которым инфоцыгане заключили лицензионный договор на продажу марафонов. Фирма получала около 100 миллионов рублей, но большую часть перечисляли на счета, указанные Блиновским. Кроме того, женщину попросили передать один из счетов компании под контроль бухгалтера блогерши.