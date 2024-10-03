Жукова обвинили в незаконном использовании бессмертных хитов в фильме «Руки Вверх!»

Сергея Жукова обвинили в незаконном использовании 15 песен в фильме «Руки Вверх!». Претензии исполнителю выдвинул генеральный директор музыкального издательства «Джем» и продюсер Андрей Черкасов.

Он объяснил, что авторские права на звучащие в фильме композиции принадлежат издательству «Джем». Во время создания фильма «Руки Вверх!» о творческом пути коллектива представители Жукова обращались к нему с просьбой разрешить использование песен, но после отказа исчезли, а затем начали угрожать встречными исками. Черкасов также заявил, что Жуков без разрешения использовал в картине образ первого директора и продюсера группы «Руки Вверх!» Андрея Маликова, художественные оформления и декорации сцены, разработанные и принадлежащие компании «Джем».

Сам Маликов подтвердил, что после ухода от него осенью 1999 года, Жуков и Алексей Потехин подписали с ним соглашение о расторжении всех рабочих отношений и передаче авторских прав на хиты, созданные в период сотрудничества — с 1996 по 1999 год. В частности, это «Крошка моя», «Чужие губы», «Ну где же вы, девчонки» и другие композиции.

«В те годы эти права стоили 0 рублей, 0 копеек, а с 2015 года они стали монетизироваться, что и послужило причиной недовольства Сергея Жукова», — заявил Маликов в беседе с «Газетой.ru».