Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 10:08

Лидер «Руки Вверх!» собрался отсудить у своего двойника миллионы рублей

Mash: Жуков хочет отсудить пять миллионов рублей у двойника Андрея Белянина

Сергей Жуков и его двойник Андрей Белянин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sezhukov, nerukivverh.ru

Сергей Жуков и его двойник Андрей Белянин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sezhukov, nerukivverh.ru

Певец Сергей Жуков намерен отсудить у своего двойника пять миллионов рублей. Лидер группы «Руки Вверх!» возмущён, что артист Андрей Белянин копирует его на трибьют-шоу и зарабатывает деньги на хитах группы, пишет Mash.

Белянин уже на протяжении многих лет поёт песни группы «Руки Вверх!», копирует стиль Жукова, его манеру исполнения треков и поведение на сцене. PR-директор «настоящей» легенды 90-х рассказал телеграм-каналу, что это уже не первый иск против Белянина. В 2022 году суд уже запретил двойнику использовать товарные знаки и интеллектуальную собственность дуэта на своём сайте. Белянин выкрутился и переименовал всё из «Трибьют Руки Вверх» в «NE Руки Вверх» и продолжил зарабатывать деньги на сходстве с Жуковым.

Сам лидер группы считает, что Белянин паразитирует на его имени и творчестве. Именно поэтому Жуков хочет взыскать с двойника пять миллионов рублей за использование товарного знака «Руки Вверх!«.

Сергей Жуков отсудил миллион рублей у иркутского бара с названием "Руки вверх"
Сергей Жуков отсудил миллион рублей у иркутского бара с названием "Руки вверх"

А ранее Life.ru писал, что певец Сергей Жуков подал в суд на продюсера Андрея Маликова. Дело в том, что ему с конца прошлого века принадлежат права на хиты «Руки вверх!». Артист через суд пытается вернуть себе права на треки, но пока безуспешно.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Сергей Жуков
  • Руки вверх
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров