Лидер «Руки Вверх!» собрался отсудить у своего двойника миллионы рублей

Певец Сергей Жуков намерен отсудить у своего двойника пять миллионов рублей. Лидер группы «Руки Вверх!» возмущён, что артист Андрей Белянин копирует его на трибьют-шоу и зарабатывает деньги на хитах группы, пишет Mash.

Белянин уже на протяжении многих лет поёт песни группы «Руки Вверх!», копирует стиль Жукова, его манеру исполнения треков и поведение на сцене. PR-директор «настоящей» легенды 90-х рассказал телеграм-каналу, что это уже не первый иск против Белянина. В 2022 году суд уже запретил двойнику использовать товарные знаки и интеллектуальную собственность дуэта на своём сайте. Белянин выкрутился и переименовал всё из «Трибьют Руки Вверх» в «NE Руки Вверх» и продолжил зарабатывать деньги на сходстве с Жуковым.

Сам лидер группы считает, что Белянин паразитирует на его имени и творчестве. Именно поэтому Жуков хочет взыскать с двойника пять миллионов рублей за использование товарного знака «Руки Вверх!«.