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7 июля, 11:15

Сергей Жуков подал в суд на Маликова, чтобы вернуть себе права на хиты "Руки вверх!"

Mash: Лидер "Руки вверх!" Жуков через суд пытается вернуть права на хиты группы

Сергей Жуков. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Сергей Жуков. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Фронтмен группы "Руки вверх!" Сергей Жуков подал в суд, чтобы вернуть себе права на хиты "Крошка моя", "Чужие губы", "Студент", "Ну где же вы, девчонки" и ещё девять композиций. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Права на треки группы ещё с конца прошлого века принадлежат продюсеру Андрею Маликову. Когда Жуков на концерте исполнил песню "Студент", ему влепили штраф в размере 100 тысяч рублей. В тот раз артист подал иск к "Издательству джем", которое возглавляет Маликов, но проиграл.

Суд решил, что, несмотря на авторство Жукова, запись треков спонсировал продюсер, а значит, и права, которые не оспаривали 20 лет, будут принадлежать ему. Лидер "Руки вверх!" не согласился с этим и обратился в Арбитражный суд в надежде вернуть себе права на песни.

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Ранее Life.ru рассказывал, что лидер "Руки вверх!" Сергей Жуков оказывал финансовую помощь пострадавшим в теракте в "Крокусе". Он узнал о произошедшем сразу по завершении выступления в Пензе, передёрнувшись от ужаса.

Николай Рюмин
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