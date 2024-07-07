Сергей Жуков подал в суд на Маликова, чтобы вернуть себе права на хиты "Руки вверх!"

Фронтмен группы "Руки вверх!" Сергей Жуков подал в суд, чтобы вернуть себе права на хиты "Крошка моя", "Чужие губы", "Студент", "Ну где же вы, девчонки" и ещё девять композиций. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Права на треки группы ещё с конца прошлого века принадлежат продюсеру Андрею Маликову. Когда Жуков на концерте исполнил песню "Студент", ему влепили штраф в размере 100 тысяч рублей. В тот раз артист подал иск к "Издательству джем", которое возглавляет Маликов, но проиграл.

Суд решил, что, несмотря на авторство Жукова, запись треков спонсировал продюсер, а значит, и права, которые не оспаривали 20 лет, будут принадлежать ему. Лидер "Руки вверх!" не согласился с этим и обратился в Арбитражный суд в надежде вернуть себе права на песни.