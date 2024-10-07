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7 октября, 09:29

Теперь нет пупка: Сергей Жуков рассказал о самой страшной операции в его жизни

Сергей Жуков пережил сложную операцию, у него был некроз тканей из-за грыжи

Солист и лидер поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Обложка © VK / Сергей Жуков

Солист и лидер поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Обложка © VK / Сергей Жуков

Солист и лидер поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков пережил тяжёлое заболевание. Певец попал в больницу с пупочной грыжей и за несколько месяцев похудел на 24 килограмма. Об этом он рассказал в эфире шоу «Секрет на миллион».

По словам исполнителя, он долгое время не обращался к врачам, о чём сильно пожалел. Однако даже после вскрытия воспаления ему не стало легче.

«Я пришёл, а у меня вот такой большой живот. Откачали литр с лишним жидкости, поставили дренаж. Прихожу ещё раз, и опять откачивают полтора литра», — рассказал музыкант.

Отпуск Жуков провёл в больнице. После второго вскрытия грыжи он столкнулся с некрозом тканей. В итоге у исполнителя образовалась дырка в животе, которая разрослась до десяти сантиметров. Врачи провели экспериментальное лечение и, к счастью, рана стала зарастать. Врачи провели операцию, и теперь у артиста нет пупка.

«Нам приходится»: Жуков рассказал, как сейчас общается с Потехиным
«Нам приходится»: Жуков рассказал, как сейчас общается с Потехиным

Ранее на экстренную операцию попал бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой. Спортсмена положили под нож хирурга из-за камней в почках. Его экстренно прооперировали, всё прошло успешно. Сейчас экс-футболист восстанавливается.

Наталья Афонина
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