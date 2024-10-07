Теперь нет пупка: Сергей Жуков рассказал о самой страшной операции в его жизни

Солист и лидер поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков пережил тяжёлое заболевание. Певец попал в больницу с пупочной грыжей и за несколько месяцев похудел на 24 килограмма. Об этом он рассказал в эфире шоу «Секрет на миллион».

По словам исполнителя, он долгое время не обращался к врачам, о чём сильно пожалел. Однако даже после вскрытия воспаления ему не стало легче.

«Я пришёл, а у меня вот такой большой живот. Откачали литр с лишним жидкости, поставили дренаж. Прихожу ещё раз, и опять откачивают полтора литра», — рассказал музыкант.

Отпуск Жуков провёл в больнице. После второго вскрытия грыжи он столкнулся с некрозом тканей. В итоге у исполнителя образовалась дырка в животе, которая разрослась до десяти сантиметров. Врачи провели экспериментальное лечение и, к счастью, рана стала зарастать. Врачи провели операцию, и теперь у артиста нет пупка.