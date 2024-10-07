«Нам приходится»: Жуков рассказал, как сейчас общается с Потехиным
Основатель «Руки Вверх!» Жуков рассказал, что он и Потехин в хороших отношениях
Алексей Потехин и Сергей Жуков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sezhukov
Солист и лидер поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков продолжает гастролировать и собирать огромные концертные залы. Однако рядом с ним сейчас нельзя увидеть сооснователя коллектива Алексея Потехина. Что произошло в их отношениях рассказал Жуков в беседе с радио «Комсомольская правда».
Жуков признался, что многие члены музыкальных групп ссорятся спустя долгие годы совместной работы. Говоря о дружбе с Потехиным он вспомнил, что они работали вместе более десяти лет, ежедневно проводя время вместе. Продюсер коллектива снимал музыкантам один номер на двоих и поэтому зачастую им приходилось даже спать на одной кровати.
«Твой друг уже больше, чем родители, он уже больше, чем все друзья вместе взятые, любимые люди и т.д. Поэтому, конечно, ты постепенно начинаешь переполняться. То есть, ты уже знаешь, что он скажет, где пошутит, что сейчас произойдёт», — подчеркнул Жуков.
Вместе с этим Сергей подчеркнул, что с Алексеем он не ругался. Он сообщил, что они общаются, поздравляют друг друга с праздниками и часто пересекаются.
«Мы же не ругались. <…> Мы каждую неделю пересекаемся тут или там на каких-то запросах на переработки и прочее. Нам приходится по музыкальным темам всё равно общаться», — рассказал основатель группы.
Кстати, теперь у Алексея Потехина свой музыкальный коллектив, который называется «Поднимаем руки вверх». Группа берёт за выступление в восемь раз меньше, чем его бывший коллега Сергей Жуков: один миллион рублей против восьми миллионов.