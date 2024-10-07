Учёные пробудили библейское растение из райского сада через 1000 лет — чего теперь ждать Это покажется невероятным, но у людей получилось вырастить семечко, которое спало почти век. Знатоки считают, что именно это растение упоминается в Библии. 7 октября, 14:20 Правда ли, что древо жизни из Библии получилось вырастить на Земле? Обложка © «Шедеврум»

В 1980-х годах в пещере Иудейской пустыни было обнаружено странное семя, возраст которого, согласно радиоуглеродному датированию, превышает 1000 лет. Анализ ДНК показал, что это семя принадлежит неизвестному науке виду дерева, который связывают с упоминаемым в Библии растением.

Дерево жизни из райского сада

Как в Библии описывается древо жизни и где оно растёт. Фото © Azbyka

Какое дерево описывалось в самой Библии? Согласно Священному Писанию, древо растёт посреди Эдемского сада. Вкушая его плоды, первые люди — Адам и Ева — могли поддерживать свои жизненные силы, сохранять здоровье и бессмертие.

В Библии древо жизни символически сравнивается с различными духовными понятиями. Так, оно уподобляется премудрости, которая ценнее всякого богатства. Древо жизни ассоциируется также с исполнением желаний, мудростью, с немногословием человека с «плодом праведника», идущего путём соблюдения Божьих заповедей и не надеющегося на мирские богатства. В христианской традиции древо жизни рассматривается как символ приобщения человека к божественной жизни. Растение также может олицетворять Самого Христа.

Что вырастили учёные и правда ли, это дерево из Библии

Учёные оживили семечко, которому более 1000 лет. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / theinfomance

Исследователям удалось оживить и вырастить найденное древнее семя. Они отнесли его к роду Commiphora, входящему в семейство ладанниковых. В настоящее время в этом семействе насчитывается около 200 видов растений, распространённых преимущественно в Африке, на Мадагаскаре и Аравийском полуострове. Эти деревья ценятся за ароматические смолы, которые они производят.

За 14 лет выращивания древнее растение, названное «шеба», превратилось в дерево высотой почти три метра. Таким образом, учёным удалось впервые подробно описать морфологические особенности этого ранее неизвестного вида.

Изначально исследователи предположили, что дерево шеба могло быть источником загадочного Галаадского бальзама, неоднократно упоминаемого в Библии и трудах античных историков, например в Книге Бытия, Книге пророка Иеремии и Книге пророка Иезекииля. Библейский бальзам был распространён в историческом регионе Галаад, расположенном в долине Мёртвого моря и реки Иордан — горной, в древности лесистой местности с плодородной долиной. Интересно, что семя шебы было обнаружено в пещере. Однако дальнейшее изучение показало, что в выращенном растении отсутствуют какие-либо ароматические соединения.

Как это древнее семя оказалось в пещере

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Есть несколько теорий, как древнее семечко оказалось в пещере. Первая: мелкие грызуны нередко создают запасы семян деревьев. Спелые плоды этих растений также поедают птицы, такие как голуби и горлицы, гнездящиеся на скалах. Возможно, именно таким образом семя и попало в пещеру.

Другая гипотеза заключается в том, что семя могло быть специально сохранено людьми. Около 1000 лет назад в этом регионе происходили значительные политические и социальные потрясения, приведшие к экономическим трудностям и нестабильности. В такие неспокойные времена люди часто прятали ценные вещи в пещерах для сохранности. Однако в самой пещере, где было найдено семя из Библии, не обнаружено никаких других предметов.

Ждать ли небесного суда за выращенное дерево

Грядёт ли Страшный суд из-за выращенного людьми дерева из Библии? Фото © Шедеврум

Понять, будет ли ждать нас страшный суд или нет, пока не могут ни учёные, ни эзотерики. Не было найдено соответствующих пророчеств, которые предвещали бы беды для людей за посягательство на райские растения. Зато ранее Life.ru рассказывал про другое пророчество — что Ванга предрекла России в 2025 году?

Авторы Елизавета Терешкова