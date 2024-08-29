Загадочный поворот: Слепой мальчик-Ванга Саша Сулин предсказал, когда падёт киевский режим В социальных сетях настоящий взрыв вызвал 12-летний Саша Сулин, который предсказывает будущее России и миру. О чём предупреждает мальчик, прозванный Вангой, — на Life.ru. 28 августа, 21:17 Слепой мальчик, которого окрестили в Сети Ванга, дал прогнозы об окончании СВО. Обложка © YouTube / Саша Вагна

Предсказания о том, когда падёт киевский режим, чем закончится СВО, прозвучали от юного витии — слепого мальчика-Ванги Саши Сулина. Загадочный поворот в пророчестве мальчика, чьи прогнозы уже не раз сбывались, всполошили соцсети страны.

Кто такой Саша Сулин

Саша Сулин проживает в России. Точное место его проживания неизвестно, поскольку сам мальчик и члены его семьи скрывают это. Юный предсказатель проживает с матерью и отчимом, также у него есть младший брат. Когда Саше не было и года, он постоянно лежал на кровати, так как ему было трудно удерживать голову. Мама будущего предсказателя была уверена, что мальчик на всю жизнь останется прикованным к постели. Когда Саше было полтора года, он начать ходить и мог общаться небольшими фразами. В 11-летнем возрасте Саша завёл себе аккаунт в социальных сетях, где начал публиковать предсказания о событиях в будущем.

Почему мальчик-Ванга слепой

В 11-летнем возрасте Саша Сулин завёл себе аккаунт в социальных сетях, где начал публиковать предсказания о событиях в будущем. Фото © YouTube / Саша Ванга

Мальчик-Ванга полностью слепой, он потерял зрение ещё до выписки из роддома. Также у Саши ДЦП. Он появился на свет недоношенным, у матери тогда шёл седьмой месяц беременности. Роды проходили тяжело, медики вынуждены были прибегнуть к кесареву сечению. Саша родился зрячим, но ещё до выписки он ослеп. За ночь у него произошли кровоизлияние в мозг и отслойка глазной сетчатки. Вероятно, это случилось по вине медперсонала больницы, поскольку такое могло произойти из-за введения избыточной дозы кислорода. За первые два года жизни Саша Сулин перенёс в общей сложности 37 операций, 13 из них крупные.

Как мальчик-Ванга начал предсказывать будущее

Мальчик-Ванга начал предсказывать будущее ещё до своей популярности. В частности, он с абсолютной точностью предсказал появление на свет своего младшего брата. Незадолго до пандемии коронавируса ребёнок очень много начал говорить о Китае, повторяя: «Столько людей, столько людей». Также были и предсказания бытового характера, которые вводили в ступор жителей поселения, где проживает предсказатель. Он мог назвать факты, которые доподлинно знать не мог.

Социальные сети Саша решил завести, поскольку ему хотелось поделиться с миром своими знаниями. Мальчик рассказывал, что получает информацию о будущем посредством так называемого ченнелинга. Сам по себе такой механизм связи с высшими силами во многом схож с вхождением в состояние транса. Но главным его отличием служит то, что при ченнелинге человек не слышит никакие голоса, как это происходит в трансе, а мысль возникает напрямую в мозге человека.

Что уже предсказал Саша Сулин

Помимо бытовых пророчеств Саша Сулин предсказал немало глобальных событий, что уже сейчас вызывает особый интерес к персоне юного дарования. Причём его пророчества оказывались правдивыми. Этим мальчик и заработал себе армию поклонников, которые и сравнивают юное дарование с болгарской ясновидящей Вангой. Пророчества мальчика связаны с ключевыми событиями российской и мировой повестки: СВО, выборы в США, будущее России.

Что ждёт мир

Мир ждёт тяжёлый сентябрь, уверен Саша Сулин, прозванный Вангой. Фото © Шедеврум

Мир ждёт тяжёлый сентябрь, уверен юный предсказатель. Он пророчит наступление шести дней несчастья, которые могут прийтись на середину месяца. «Все будут хмурые ходить, ну не прям все — многие. Настроение будет, повсеместная порча настроения. Не везде, но в некоторых странах», — сказал Саша Сулин.

Также Саша добавил, что «все постройки, которые там были, очень знаменитые постройки, могут взять и рассыпаться», ­— пояснил он. Испытания, с которыми столкнётся мир, по словам предсказателя, продлятся в течение нескольких месяцев и закончатся в конце текущего года. Не обошёл стороной мальчик-Ванга и Соединённые Штаты, где он предсказал победу Дональда Трампа на президентских выборах.

Что ждёт Россию

Главное предсказание, которое сделал Саша на этот год, — это дата окончания специальной военной операции. Но что же ждёт Россию? Он уверен, что победу в украинском конфликте одержит наша страна. В то время как киевский режим и оказывающие ему поддержку страны НАТО потерпят поражение.

Также о будущем России мальчик произнёс следующее: «В Москве в этот момент будет какое-то очень сильное, что-то похожее на лунострал, полнолуние». В этой цитате большое внимание на себя обращают слова «будет что-то сильное». Но что именно имел в виду предсказатель, мы сможем узнать до конца года.

Упомянутое Сашей полнолуние, вероятно, также имеет свой смысл. В разных культурах лунострал имеет свои значения, одно из них — символ единства. Возможно, единение народа имел в виду мальчик-Ванга, упоминая о полнолунии в Москве.

Что мальчик-Ванга говорит о конце СВО

Саша Сулин уверен, что конец СВО наступит до конца года: «Это будет в этом году. И в этот день очень много всего произойдёт. Во-первых, у них какая-то истерика будет на Украине. Я слышал, что там звонки сейчас подслушивают некоторые. У них будет какая-то истерика по поводу этих… Там шпиончики у них какие-то работают, сидят. И у них там какая-то истерика будет. И все аппараты у них там сломаются, все уйдут оттуда».

Но, по словам предсказателя, мирным жителям Украины ничего опасаться не стоит, поскольку эти несчастья их не коснутся. «С обычными людьми ничего не будет. Это будет касаться этих, которые подслушивают», — добавил мальчик-Ванга.

Авторы Альмир Хабибуллин