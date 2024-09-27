Тест: Ответьте на 5 вопросов и узнайте, каким вас видят коллеги

Вы наверняка замечали, насколько разные по стилю работы люди могут строить карьеру в одном месте. Будь то общительная личность, без которой обеденные перерывы и корпоративы стали бы скучными, или настоящая «офисная акула», чьи отчёты всегда подаются вовремя и безупречно, — все эти персонажи встречаются в реальной жизни. Давайте определим, какой тип работника представляете вы!

Теперь, когда вы определились со своей ролью в офисе, давайте узнаем, какой вы тип друга на примере известного сериала: Фиби или Росс — 7 вопросов расскажут, кто стал бы вашим компаньоном. Вспомните также самых культовых секретарш отечественного кинематографа, которые перетянули на себя всё внимание. Возможно, вы найдёте своё отражение в одной из этих героинь.