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27 сентября, 15:00

Тест: Ответьте на 5 вопросов и узнайте, каким вас видят коллеги

Каждый из нас уникален и привносит в рабочую среду особые качества и подходы. Ответьте на несколько вопросов и узнайте свои сильные стороны.

Вы наверняка замечали, насколько разные по стилю работы люди могут строить карьеру в одном месте. Будь то общительная личность, без которой обеденные перерывы и корпоративы стали бы скучными, или настоящая «офисная акула», чьи отчёты всегда подаются вовремя и безупречно, — все эти персонажи встречаются в реальной жизни. Давайте определим, какой тип работника представляете вы!

Теперь, когда вы определились со своей ролью в офисе, давайте узнаем, какой вы тип друга на примере известного сериала: Фиби или Росс — 7 вопросов расскажут, кто стал бы вашим компаньоном. Вспомните также самых культовых секретарш отечественного кинематографа, которые перетянули на себя всё внимание. Возможно, вы найдёте своё отражение в одной из этих героинь.

Тест: Выберите позу, в которой спите, а мы скажем, что это значит
Тест: Выберите позу, в которой спите, а мы скажем, что это значит
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Коллаж © Life.ru. Фото © Kinopoisk.ru, © Kinopoisk.ru, © Freepik

Любовь Свободная
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