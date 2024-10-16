Тест: Только истинные любители животных смогут отгадать все 6 квадроберов из кино СССР
Думаете, что квадроберы появились только сейчас? Тогда этот тест точно вас переубедит.
Кинодеятели СССР подарили нам много увлекательных картин и до сих пор актуальных сюжетов, используя весьма ограниченные возможности и извлекая максимум из спецэффектов. Образы многих сказочных персонажей и животных создавались за счёт правильно подобранной одежды и реквизита. Так и появились первые квадроберы — люди, которые наряжались в животных для кино того времени. Предлагаем пройти тест и узнать, сможете ли вы отгадать название фильма по кадру со зверем?
Помимо переодетых в животных актёров в кино часто играли настоящие зверушки. Предлагаем вспомнить, какие именно, и попробовать угадать советский фильм по животному — на 5/5 справятся лишь настоящие киноманы. Если хотите продолжить тему животных, то тест «Только знаток мультиков продолжит все 6 культовых фраз Маши из «Маши и Медведя» точно для вас!
Коллаж © Life.ru. Кадры из фильмов © «Новогодние приключения Маши и Вити», «Морозко» «Приключения Буратино»