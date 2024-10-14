Тест: Отгадайте фильм-сказку по кадру с героиней — на 7/7 справятся лишь те, кто рос в СССР
Выросли на легендарных советских фильмах про волшебников и чародеев? Тогда настало время проверить вашу память спустя столько лет!
Такие красивые, добрые и обаятельные — да, это мы про героинь самых известных советских сказок! На культовых экранизациях выросло не одно поколение, а многие картины до сих пор имеют невероятный успех и признание благодаря сочетанию глубокого смысла и блестящего актёрского состава. Сможете ли вы отгадать, из каких именно сказок мы взяли красавиц для нашего теста?
После таких историй действительно понимаешь, что магия среди нас и, возможно, она гораздо ближе, чем кажется. Попробуйте отгадать атрибуты участников «Битвы экстрасенсов» — на 7/7 справится лишь сильнейший. А ещё больше погрузиться в советский кинематограф поможет тест «Угадайте советский фильм по животному — на 5/5 справятся лишь настоящие киноманы».
Коллаж © Life.ru. Кадры из фильмов «Морозко»,«Обыкновенное чудо»,«Варвара-краса, длинная коса»