Тест: Отгадайте фильм-сказку по кадру с героиней — на 7/7 справятся лишь те, кто рос в СССР

Такие красивые, добрые и обаятельные — да, это мы про героинь самых известных советских сказок! На культовых экранизациях выросло не одно поколение, а многие картины до сих пор имеют невероятный успех и признание благодаря сочетанию глубокого смысла и блестящего актёрского состава. Сможете ли вы отгадать, из каких именно сказок мы взяли красавиц для нашего теста?