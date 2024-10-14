8 непростительных ошибок в речи, из-за которых у вашего собеседника вянут уши

Произносимые слова — это зеркало, отражающее, кто мы есть. Они не просто набор звуков, а ключи к пониманию нашей личности, образования, воспитания и даже места в обществе. Словами мы рисуем картину себя — то, как мы думаем, что нам важно, как мы к себе и к миру относимся.

Как говорил мудрый Сократ, «заговори, чтоб я тебя увидел». И правда, это самый простой и доступный способ показать себя миру. И ошибки, которые снова и снова повторяются, также могут о многом рассказать. Сегодня Life.ru перечислит самые распространённые и непростительные оплошности, произносить которые должно быть стыдно. Запоминайте эти правила и больше не допускайте неграмотности в своей речи.

1. Ихний, евонный, еёйный

Каких местоимений нет в русском языке? Фото © Freepik

Неправильное употребление местоимений — это первое, на что все мы обращаем внимание. Особенно страшно становится, когда в речи собеседника появляются такие монстры, как «ихний», «евонный» или «еёйный». Запомните, правильные формы только «их», «его» и «её». Ничего более быть не может!

2. Извиняюсь

Что не так с выражением «извиняюсь»? Эта форма глагола считается разговорной, и её следует избегать в речи. Правильнее будет использовать «извините» или «прошу прощения». Эти варианты соответствуют нормам вежливости и литературного языка.

3. Касаемо этого вопроса

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Слово «касаемо» часто используется в разговорной речи, однако лучше от него отказаться. Если вам нравится использовать это выражение, попробуйте заменить его на «касательно». Такой вариант более приемлем и не будет восприниматься как ошибка. Лучше всего в данном контексте подойдёт фраза «что касается», которая вам сохранит хорошую репутацию за счёт более грамотного и уместного использования языка.

4. Моё день рождение

Сколько раз вы слышали от своих знакомых неправильное написание или употребление в устной речи несчастного дня рождения? Как только его не коверкали: «Поздравляю с днём рождением!» или «Приглашаю на моё день рождения!» А теперь раз и навсегда запомните: в именительном падеже главное слово — «день». От него задаётся падежный вопрос к существительному. День чего? День рождения. Поэтому правильно говорить и писать — с буквой «я».

5. «Я с Екатеринбурга»

Какие речевые ошибки встречаются почти у всех? Фото © Freepik

Фраза «я с города» звучит немного странно и неестественно для русского языка. Дело в том, что она не совсем точно отражает смысл. Представьте себе, вы говорите: «Я с города», будто вы приехали из него, словно вы были в городе, а теперь вас там нет. Но, скорее всего, вы имеете в виду, что живёте в этом городе, правда? Вместо «я с города» лучше сказать: «Я из города (название)», если вы подчёркиваете свое место проживания, или «Я живу в городе (название)», если хотите указать, где живёте.

6. Пошлите вместе

Слово «пошлите» в русском языке имеет несколько значений, и его использование зависит от контекста. Однако когда речь идёт о предложении кому-то отправиться в какое-либо место или начать движение, правильным вариантом будет «идём» или «пойдёмте». «Пошлите» образуется от глагола «послать». То есть это слово подразумевает, что вы поручаете кому-то другому совершить действие, а не предлагаете идти всем вместе.

7. Заместо

Почему нет слова «заместо», но есть «вместо»? Фото © Freepik

Предлог «вместо» более уместен в литературном контексте, в то время как «заместо» имеет разговорный и менее формальный оттенок. Исходя из этого, в нашем языке будет предпочтительнее использовать «вместо», поскольку звучащая речь служит нашей визитной карточкой. Правильно употреблять «вместо» (кого или чего).

8. Уплотить, не плотят, заплотят

Знаете ли вы, что слово «плотят» на самом деле существует? Но не в том смысле, в котором многие его употребляют, не в значении синонима к слову «платят». «ПлотЯт» — это множественное число глагола «плотИть» — «соединять в плоты». Так что ни о каких деньгах тут речь не идёт. Правильное произношение — «плАтят», с ударением на первый слог. То же самое касается глагола «оплачивать» — «оплАчивают».