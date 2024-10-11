Насколько вы невежа: практически все нарушают эти 9 правил этикета

Многие постоянно нарушают эти правила этикета и совершенно не задумываются о комфорте других людей. Чтобы не показаться в глазах окружающих невежей и произвести правильное впечатление, напомним про самые распространённые ошибки, которые периодически совершают все.

Ошибка 1: голосовые сообщения всем подряд

В темпе современной жизни иногда некогда писать длинные сообщения и хочется просто отправить голосовое. Но делать так без предупреждения и согласия собеседника — ошибка. Фото © Freepik

Как рассказывает Life.ru специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая, отправка голосового сообщения без предварительного текстового уведомления с вопросом о том, удобно ли человеку будет прослушать его, — грубая ошибка и неуважительное поведение. Сюда же можно отнести использование неуместных смайликов, картинок, мемов.

Ошибка 2: разговоры на темы-табу

Следующая ошибка, которую совершали очень многие, — использование в беседе с незнакомыми и малознакомыми людьми табуированных тем. Надежда Коломацкая Специалист по этикету и эффективным коммуникациям

Как говорит эксперт, не стоит общаться с неблизким вам человеком на темы смерти, интима, болезней и политики, а также религии и физиологических особенностей. Вы не можете быть уверены в том, какого мнения человек на ту или иную тему, и в силах его обидеть.

Ошибка 3: зубочистка за столом

Если хотите произвести впечатление противного человека, то, конечно, ковыряйтесь в зубах при всех. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AJR_photo

Очередная ошибка, которую часто совершают в обществе, — использование зубочистки за столом, прикрыв рот рукой. Зубочистка используется исключительно в уборной. Использование её за столом — неэстетично и неприятно тем, кто находится рядом.

Ошибка 4: неправильное поведение в лифте

Когда входите в лифт, необходимо поздороваться со всеми, кто там находится. Расположитесь так, чтобы было приятно стоять с вами рядом. То есть не поворачивайтесь ни спиной, ни рюкзаком, висящим на спине, который нужно снять. Надежда Коломацкая Специалист по этикету и эффективным коммуникациям

Ошибка 5: панибратское общение с новыми знакомыми

Распространённые ошибки в общении, которые совершают все. Фото © Freepik / gpointstudio

И ещё ошибка, которую можно встретить ежедневно в самых разных местах, как говорит эксперт по этикету, — самовольный переход с обращения «вы» на «ты». «Тем самым вы нарушаете личные границы человека. Советую спросить собеседника, не будет ли он против перейти на ты, или дождаться, пока вам это предложат», — наставляет Надежда Коломацкая.

Правила жизни в многоквартирном доме, которые постоянно нарушаются

Живя в многоквартирных домах, люди часто забывают о правилах поведения с соседями и нарушают их. Культуролог Анастасия Евдокимова перечислила самые важные законы соседского этикета, которые почти все нарушают каждый день, не задумываясь об этом.

Заранее предупредите соседей о важных событиях, которые могут им помешать. Если планируете провести ремонт или какие-то шумные мероприятия, скажите об этом за некоторое время, чтобы люди могли принять соответствующие меры. Правила парковки. Проследите за тем, чтобы ваша машина не создавала проблем для других автовладельцев. Если животные издают звуки, когда вы отсутствуете, найдите способ занять их и развлечь, чтобы ваши соседи не начали ненавидеть их и вас по совместительству. Не сорите. Смотрите, чтобы в общих коридорах не мешались вещи. Не заходили на сторону другой квартиры.