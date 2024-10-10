Нейросеть показала, как бы выглядели эти 10 всемирно известных зданий, построй мы их в СССР Потрясающая галерея культовых мировых сооружений в стиле брутализма от искусственного интеллекта. Life.ru предлагает посмотреть на Эйфелеву башню и Тадж-Махал так, как будто их построили в Советском Союзе. 10 октября, 05:00 Нейросеть нарисовала всемирно известные здания в стиле СССР. Обложка © Reddit / Pikkuraila

Советская архитектура с её суровыми формами, простотой и функциональностью была как магнит для одних и шок для других. Но что, если бы СССР занимался возведением самых известных мировых сооружений? Представьте: небоскрёбы, монументы и даже культурные символы планеты в стиле брутализма — захватывает дух! Искусственный интеллект воплотил этот смелый концепт, создав коллекцию изображений, где всемирно известные здания предстали так, как будто их возвели на просторах Советского Союза.

1. Великая пирамида в стиле брутализма

Фото © Reddit / Pikkuraila

Невозможно пройти мимо величия пирамид Египта, но что, если бы они строились в СССР? Гладкие бетонные блоки, огромные лестницы и суровая геометрия делают её ещё более монументальной. Кажется, что эта пирамида могла бы стать символом социалистической мощи.

2. Эйфелева башня с социалистическим фундаментом

Фото © Reddit / Pikkuraila

Узнаваемый во всём мире символ Парижа превратился в массивную конструкцию с дополнительными бетонными платформами, которые вполне могли бы служить в качестве коммунистического штаба. Теперь это больше напоминает что-то между индустриальным гигантом и военным сооружением.

3. Колизей, переродившийся в советскую арену

Фото © Reddit / Pikkuraila

Знаменитая римская арена, изменённая нейросетью, получила новое воплощение с угловатыми бетонными формами. В таком стиле она вполне могла бы служить домом для спортивных или военных парадов в Советском Союзе.

4. Биг-Бен в новом исполнении

Фото © Reddit / Pikkuraila

Икона лондонского пейзажа в интерпретации советской архитектуры выглядит так, словно вышла прямиком из фантастических романов. Этот Биг-Бен мог бы стать символом строгого порядка и мощи государства.

5. Тадж-Махал — мрамор сменён бетоном

Фото © Reddit / Pikkuraila

Легендарный памятник любви приобрёл суровые формы советского модернизма. От былой романтики остались лишь отголоски в величественных арках, а холодный бетон заменил изящный мрамор.

6. Спейс-Нидл: без лишних украшений

Фото © Reddit / Pikkuraila

Известная башня Сиэтла теперь выглядит так, словно она была разработана для другого мира — возможно, как центр космической программы СССР. Утратив свою лёгкость, она стала воплощением функционального минимализма.

7. Белый дом — суровая резиденция лидера

Фото © Reddit / Pikkuraila

Американский Белый дом под влиянием советской стилистики потерял классические колонны и стал напоминать бункер для управления государством. Сразу представляется, как в этих стенах принимаются важнейшие решения страны.

8. Нотр-Дам — французский готический социализм

Фото © Reddit / Pikkuraila

Икона парижской архитектуры превратилась в массивный бетонный собор с огромными угловатыми фасадами, словно созданный для другой эпохи. Это пример того, как искусство и брутализм могут пересечься.

9. Пизанская башня — теперь ещё монументальнее

Фото © Reddit / Pikkuraila

В советской интерпретации знаменитая башня Пизы утратила свою изящность и превратилась в гигантский спиральный бетонный монумент. Теперь она уже никогда не упадёт.

10. Статуя Свободы — переосмысленная и мощная

Фото © Reddit / Pikkuraila

Советская версия статуи Свободы выглядит внушительно, но она уже не кажется символом свободы. В этом исполнении она больше напоминает памятник единству и силе.

Нейросеть показала, что даже культовые здания могут полностью измениться, если на них повлияет другая культура и идеология. Эта подборка — не просто фантазия, а настоящее переосмысление того, что мы знаем об архитектуре! А главное — постройки в таком виде уже не так неожиданно будет встретить на наших, российских улицах.

Авторы Сергей Трофимов