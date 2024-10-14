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14 октября, 14:00

Тест: Только знаток мультиков продолжит все 6 культовых фраз Маши из «Маши и Медведя»

Если ваше утро начинается с фразы «Кашу! Кашу!», то этот тест на знание всеми любимого мультика точно для вас!

Мультик «Маша и Медведь» уже давно вышел за пределы детской аудитории и стал пользоваться популярностью у многих взрослых. Причина такой известности не только в интересном юмористическом сюжете, но и в искромётных и запоминающихся фразочках главной героини. Многие её выражения стали по-настоящему крылатыми среди детей и их родителей. Предлагаем выяснить, насколько хорошо вы знаете культовый мультфильм и сможете ли продолжить невероятно остроумные цитаты главной героини.

Современные мультфильмы хорошо, а советские ещё лучше! Попробуйте отгадать семь советских мультфильмов про школу по одному кадру. А нагулять аппетит поможет наш тест «Отгадайте советский фильм по блюду — на 5/5 справятся настоящие кинокулинары».

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Обложка ©

Коллаж © Life.ru. Фото © Кадр из мультфильма «Маша и Медведь», режиссёры Олег Кузовков, Олег Ужинов, Денис Червяцов и др., сценаристы Олег Кузовков, Олег Ужинов, Наталья Румянцева и др. / Kinopoisk, © Freepik, © Freepik

Виктория Мишинкина
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