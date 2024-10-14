Тест: Только знаток мультиков продолжит все 6 культовых фраз Маши из «Маши и Медведя»

Мультик «Маша и Медведь» уже давно вышел за пределы детской аудитории и стал пользоваться популярностью у многих взрослых. Причина такой известности не только в интересном юмористическом сюжете, но и в искромётных и запоминающихся фразочках главной героини. Многие её выражения стали по-настоящему крылатыми среди детей и их родителей. Предлагаем выяснить, насколько хорошо вы знаете культовый мультфильм и сможете ли продолжить невероятно остроумные цитаты главной героини.