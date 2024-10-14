Покров Богородицы 14 октября: что нельзя делать в православный праздник, чтобы не согрешить Что не стоит делать в Покров день, как в народе называется праздник Покров Пресвятой Богородицы? 14 октября верующие по традиции ходят в церковь, молятся и вспоминают чудеса святой. 13 октября, 21:06 Когда отмечают Покров день и что за праздник — Покров Пресвятой Богородицы? Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © azbyka.ru

Покров Пресвятой Богородицы — это большой православный праздник, который отмечается с особым почтением. В этот день принято посещать храм, молиться, участвовать в праздничных богослужениях.

Что за праздник — Покров Пресвятой Богородицы

Когда отмечается праздник Покрова Богородицы. Фото © azbyka.ru

Покров Пресвятой Богородицы — это один из значимых православных праздников, который отмечается 14 октября. Основой для этого праздника служит предание о явлении Богоматери Андрею Юродивому во Влахернском храме Константинополя в X веке. История возникновения праздника не совсем ясна, однако из сохранившихся летописей известно, что почитание Покрова связано с именем святого князя Андрея Боголюбского, сына Юрия Долгорукого. В походе против волжских булгар князь изучал древние предания и, узнав о чудесном явлении Богородицы мученику, решил установить праздник в честь этого события. С тех пор Покров Пресвятой Богородицы стал на Руси восприниматься как знак особого покровительства Божьей Матери над Русской землёй.

Что нельзя делать 14 октября, в православный праздник

Покров — это день молитвы и духовного очищения. Поэтому лучше всего посвятить его богослужениям, размышлениям о Боге и добрым делам. Есть ряд действий, которые церковь советует в православный праздник не совершать.

Не стоит заниматься тяжёлой работой. Покров — день отдыха, поэтому лучше отложить все дела, требующие физических усилий.

Покров — день отдыха, поэтому лучше отложить все дела, требующие физических усилий. Не следует устраивать шумные вечеринки или гулянья. В этот день принято проводить время в молитве и размышлениях.

В этот день принято проводить время в молитве и размышлениях. Не рекомендуется сквернословить, ругаться или ссориться. Праздник посвящён Богородице, поэтому важно проявлять уважение и смирение.

Праздник посвящён Богородице, поэтому важно проявлять уважение и смирение. Не рекомендуется заниматься мирской суетой. Покров — это время для духовного обновления, а не для погони за материальными ценностями.

Покров Пресвятой Богородицы: обычаи и традиции

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы в 2024 году. Фото © Шедеврум

Интересно, что именно с праздника «Покров день» на Руси крестьяне начинали подготавливать дома к зимнему периоду: утепляли их и заделывали щели, стремясь «сохранить тепло до Покрова». В этот день впервые разжигали печи в жилых помещениях. Хозяйки произносили: «Покров, натопи избу без дров», — веря, что, если в день Покрова растопить печь яблоневыми дровами, дом будет тёплым на протяжении всей зимы. К православному празднику Покрова Пресвятой Богородицы, который в 2024 году отмечается 14 октября, завершался сбор урожая.

В церковной традиции в этот день принято делать следующее: совершать богослужения. Главным событием Покрова является праздничная литургия в храме. Верующие приходят помолиться, послушать праздничное пение и получить благословение от священника;

Главным событием Покрова является праздничная литургия в храме. Верующие приходят помолиться, послушать праздничное пение и получить благословение от священника; молиться. 14 октября принято читать молитвы Богородице, прося её защиты и покровительства;

14 октября принято читать молитвы Богородице, прося её защиты и покровительства; участвовать в крестном ходе. В некоторых храмах устраивают праздничный крёстный ход, чтобы пронести икону Богородицы по улицам.

Покров Пресвятой Богородицы — это день, когда люди обращаются к Богородице с просьбами о защите и помощи. Праздничные традиции, как церковные, так и народные, позволяют нам вспомнить об этом важном дне и почтить память святой.

Авторы Елизавета Терешкова