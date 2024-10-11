Топ-7 самых странных похоронных ритуалов — вам не захочется умирать в этих странах Как разные народы прощаются с умершими? Life.ru рассказывает о самых необычных ритуалах захоронения — от небесных похорон до гробов на деревьях. 11 октября, 14:30 Необычные ритуалы на похоронах: от смерти на деревьях до поедания родственниками. Обложка © Шедеврум

Каждый народ находит свой уникальный способ попрощаться с умершими. Обряды захоронений отражают верования, культурные традиции и представления о жизни после смерти. Мы собрали для вас семь самых удивительных и необычных ритуалов, которые могут поразить своей экзотичностью.

1. Небесные похороны — прощание в горах

Восемь необычных похоронных ритуалов разных народов. Фото © Wikipedia / Джон Хилл

В Тибете и Монголии многие века тела умерших оставляют на вершинах гор, чтобы их съели птицы. Эта практика называется небесными похоронами. Суть в том, что труп рассматривается как пустая оболочка, которая больше не нужна душе. Птицы, поедающие останки, помогают высвободить душу, а сам процесс служит актом милосердия — тело возвращается природе, помогая продолжать жизнь других существ.

2. Танцы с предками — традиция Мадагаскара

На Мадагаскаре раз в несколько лет семьи проводят ритуал под названием «Фамадихана». Это событие, в рамках которого эксгумируют тела предков, переодевают их в новые одеяния и устраивают настоящий праздник с танцами и музыкой. Несмотря на мрачное описание, это радостное событие: жители острова верят, что таким образом помогают своим предкам найти покой и благополучно перейти в мир мёртвых.

3. Гроб на дереве — путь к природе

Как хоронят по всему миру: самые странные обряды. Фото © Wikipedia / Kok Leng, Maurice Yeo

На Филиппинах сохранилась древняя традиция — захоронение усопших на деревьях. Тела помещают в полые стволы, которые продолжают расти, символизируя, что жизнь не прекращается даже после смерти. Это глубокая связь человека с природой, где смерть рассматривается как естественная часть круговорота жизни.

4. Фантазийные гробы — искусство и смерть в Гане

Гана славится своими необычными ритуалами погребения. Здесь усопших кладут в гробы, выполненные в форме предметов, которые имели особое значение при жизни человека. Это могут быть фигуры рыб, самолётов, автомобилей и даже животных. Таким образом, похороны превращаются в настоящий праздник жизни, где креативность и уважение к личности объединяются в одном ритуале.

5. Каннибализм в Амазонии — честь духам предков

Погребальные традиции, которые вас удивят. Женщина яномамо с ребёнком. Фото © Wikipedia / Cmacauley

У некоторых племён Амазонии существует древняя традиция каннибализма. Яномами, например, после смерти члена племени кремируют его останки, а пепел смешивают с супом из бананов, который затем выпивают родственники. Считается, что таким образом дух умершего продолжает жить в теле его близких, помогая поддерживать связь с миром духов.

6. «Башни молчания» — чистота стихий у зороастрийцев

Зороастрийцы верят, что тело после смерти не должно загрязнять священные стихии — землю, огонь, воду и воздух. Для этого в Иране и Индии тела умерших оставляют на вершинах специальных «башен молчания», где их съедают птицы. После этого кости собираются и помещаются в специальные склепы. Этот древний обряд, который соблюдается и сегодня, символизирует чистоту и уважение к природе.

7. Викинги и их ладьи — прощание с героями

Самые необычные способы захоронений народов мира. Фото © Wikipedia / Генрих Ипполитович Семирадский

Один из самых известных и эпичных способов захоронения — это погребальные ладьи викингов. Тела воинов и вождей клали в лодку вместе с их оружием, драгоценностями и даже жертвенными животными. Лодку поджигали и отпускали в плавание, что символизировало их путешествие в загробный мир. Этот ритуал оставил глубокий след в мировой культуре и до сих пор романтизируется в книгах и фильмах.

Погребальные традиции народов мира могут быть разными, но во всех них чувствуется одна и та же глубина уважения к жизни и смерти. Эти обычаи напоминают нам о том, как люди разных культур относятся к неизбежному процессу прощания с близкими, и показывают, что для каждого общества важно сохранить связь с теми, кто ушёл, даже после их смерти. Традиции могут изменяться и исчезать, но память о них остаётся в наших сердцах и культурном наследии, напоминая, что жизнь — это больше, чем просто существование.

Авторы Сергей Трофимов