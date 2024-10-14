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14 октября, 06:00

Тест: Угадайте атрибуты участников «Битвы экстрасенсов» — на 7/7 справится лишь сильнейший

Считаете себя фанатом «Битвы экстрасенсов»? Тогда вы точно должны знать, что у каждого из победителей был свой магический предмет.

Карты, свечи, зеркала, когти животных и миллион других необычных предметов всегда ассоциировались с чем-то магическим и таинственным. Современные экстрасенсы тоже используют для своих ритуалов вспомогательные атрибуты. Сможете ли вы соотнести, какие именно предметы силы помогают главным магам и ведьмам страны разгадывать самые запутанные и мистические истории?

Уже определились, кто ваш краш среди экстрасенсов? Тогда предлагаем расставить точки над «i» в не менее мистической истории: узнайте, кто из героев «Сумерек» подходит вам больше всего. А этот тест из 6 необычных вопросов подскажет, кем вы работали в прошлой жизни.

Тест: Никто не сможет продолжить эти поговорки на 6/6, кроме наших бабушек
Тест: Никто не сможет продолжить эти поговорки на 6/6, кроме наших бабушек
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Коллаж © Life.ru, фото © Wikipedia / НТВ

Виктория Мишинкина
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