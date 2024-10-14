Тест: Угадайте атрибуты участников «Битвы экстрасенсов» — на 7/7 справится лишь сильнейший

Карты, свечи, зеркала, когти животных и миллион других необычных предметов всегда ассоциировались с чем-то магическим и таинственным. Современные экстрасенсы тоже используют для своих ритуалов вспомогательные атрибуты. Сможете ли вы соотнести, какие именно предметы силы помогают главным магам и ведьмам страны разгадывать самые запутанные и мистические истории?