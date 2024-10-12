Тест: Никто не сможет продолжить эти поговорки на 6/6, кроме наших бабушек

Пословицы, поговорки и фразеологизмы передаются из поколения в поколение не один век. Многие из них настолько закрепились в культуре, что стали не образными выражениями, а настоящими правилами и законами, которым нужно безукоризненно следовать. А некоторые уже начали забываться и растворяться в памяти быстрее, чем мы думали. Этот тест поможет освежить знания и проверить, как хорошо вы знаете крылатые фразы наших предков.