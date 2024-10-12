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12 октября, 10:00

Тест: Никто не сможет продолжить эти поговорки на 6/6, кроме наших бабушек

«Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей» — знает каждый! А что насчёт более сложных поговорок?

Пословицы, поговорки и фразеологизмы передаются из поколения в поколение не один век. Многие из них настолько закрепились в культуре, что стали не образными выражениями, а настоящими правилами и законами, которым нужно безукоризненно следовать. А некоторые уже начали забываться и растворяться в памяти быстрее, чем мы думали. Этот тест поможет освежить знания и проверить, как хорошо вы знаете крылатые фразы наших предков.

Наравне с поговорками в нашу жизнь проникли крылатые фразы из известных советских фильмов. На эту тему предлагаем пройти тест «Кто из героев кино СССР говорил эту фразу — угадают только четыре киномана из десяти». А с этими десятью задачками справится любой третьеклассник, но не каждый взрослый, сможете ли вы?

Тест: Угадайте советский фильм по животному — на 5/5 справятся лишь настоящие киноманы
Тест: Угадайте советский фильм по животному — на 5/5 справятся лишь настоящие киноманы
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Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / juicy_fish, © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Виктория Мишинкина
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