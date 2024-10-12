7 изобретений, предсказанных Стругацкими и другими фантастами, которые и правда появились
Какие предсказания фантастов стали реальностью? Life.ru рассказывает о семи технологиях, которые сначала были в книгах, а теперь вошли в нашу жизнь.
12 октября — день, когда все с особым уважением вспоминают Аркадия Стругацкого, одного из самых великих и любимых советских писателей-фантастов. Представляем подборку изобретений и технологий, которые когда-то казались далёкими мечтами, но благодаря гениальным умам из прошлого стали реальностью. Некоторые из них даже сегодня выглядят невероятно, но, как оказалось, талант фантастов в том и заключается — предвидеть будущее с точностью, достойной восхищения.
1. Видеозвонки
Технологии, предсказанные фантастикой. Фото © Freepik / benzoix
Фантасты всегда предсказывали технологии общения на расстоянии, но первый шаг к видеозвонкам сделал Хьюго Гернсбек в своём романе «Ральф 124С 41+», опубликованном в 1911 году. Он описал устройство под названием «телефот», позволяющее видеть человека, с которым разговариваешь. В настоящий момент видеозвонки — неотъемлемая часть нашей жизни, будь то рабочие конференции или разговоры с родными, живущими на другом конце света.
2. Наушники-вкладыши
Рэй Брэдбери в культовом произведении «451 градус по Фаренгейту» в 1953 году представил миниатюрные устройства под названием «ракушки» — это наушники, с помощью которых люди слушают музыку или радио прямо на ходу. И хотя в 50-е годы это казалось чем-то нереальным, сейчас каждый школьник имеет в кармане такой гаджет, а в эпоху беспроводных технологий он стал ещё более компактным.
3. Домофон
Что писатели-фантасты угадали о будущем. Фото © ТАСС / Роман Яровицын
Задолго до появления домофонов в реальной жизни в книгах фантастов уже существовали подобные устройства. Марк Твен в своём рассказе «Из лондонской «Таймс» за 1904 год», вышедшем в 1898 году, описал «телеэлектроскоп», который позволял не только видеть человека, но и говорить с ним на расстоянии. По сути, это был предшественник современных домофонов, которые сегодня установлены практически в каждом доме.
4. Бионические конечности
В романе «Киборг» 1972 года Мартин Кейдин предсказал появление бионических протезов, которые делают людей сильнее и быстрее. Сейчас бионические конечности — это уже реальность. Технологии дают возможность людям, потерявшим руку или ногу, вести полноценную жизнь. А благодаря постоянным разработкам бионические протезы становятся всё более совершенными.
5. Умные дома
Реальные изобретения, описанные писателями. Фото © Freepik / rawpixel.com
В произведении Рэя Брэдбери «И грянул гром» упоминается дом, который может выполнять команды: зажигать свет, регулировать температуру, включать музыку. Сегодня такие системы — не фантастика, а реальность: умные дома управляются голосовыми ассистентами и облегчают нам жизнь, делая её более комфортной.
6. Электромобили
Писатели-фантасты давно мечтали о том, чтобы машины перестали зависеть от топлива. В романе Джона Браннера «Всем стоять на Занзибаре», опубликованном в 1968 году, автор предсказал появление электромобилей. В настоящее время такой транспорт становится всё более популярным. Многие компании ставят перед собой цель полностью отказаться от бензиновых двигателей в ближайшие десятилетия.
7. Голографические технологии
Какие технологии предсказали фантасты. Фото © Freepik
В книге «Трудно быть богом» братья Стругацкие представили голографические технологии, которые использовались для наблюдения и исследования других миров. И хотя в наше время голограммы пока не настолько продвинуты, уже можно увидеть на концертах или презентациях трёхмерные изображения. Писатели вновь оказались правы, когда предвидели, что визуализация без экрана станет возможной.
Предсказания фантастов не просто впечатляют — они вдохновляют нас. Каждый из этих авторов имел способность заглядывать в будущее, и многие их мечты о технологиях стали реальностью. В этот день, посвящённый Аркадию Стругацкому, мы вспоминаем не только его талант, но и дар предвидения, которым обладал он и его коллеги. Возможно, в произведениях современных писателей уже скрываются новые технологические идеи, которые через десятилетия также изменят мир. Ранее Life.ru рассказывал о пяти токсичных персонажах из известных советских фильмов, которые бесят зрителей до сих пор.