7 изобретений, предсказанных Стругацкими и другими фантастами, которые и правда появились

12 октября — день, когда все с особым уважением вспоминают Аркадия Стругацкого, одного из самых великих и любимых советских писателей-фантастов. Представляем подборку изобретений и технологий, которые когда-то казались далёкими мечтами, но благодаря гениальным умам из прошлого стали реальностью. Некоторые из них даже сегодня выглядят невероятно, но, как оказалось, талант фантастов в том и заключается — предвидеть будущее с точностью, достойной восхищения.

1. Видеозвонки

Технологии, предсказанные фантастикой. Фото © Freepik / benzoix

Фантасты всегда предсказывали технологии общения на расстоянии, но первый шаг к видеозвонкам сделал Хьюго Гернсбек в своём романе «Ральф 124С 41+», опубликованном в 1911 году. Он описал устройство под названием «телефот», позволяющее видеть человека, с которым разговариваешь. В настоящий момент видеозвонки — неотъемлемая часть нашей жизни, будь то рабочие конференции или разговоры с родными, живущими на другом конце света.

2. Наушники-вкладыши

Рэй Брэдбери в культовом произведении «451 градус по Фаренгейту» в 1953 году представил миниатюрные устройства под названием «ракушки» — это наушники, с помощью которых люди слушают музыку или радио прямо на ходу. И хотя в 50-е годы это казалось чем-то нереальным, сейчас каждый школьник имеет в кармане такой гаджет, а в эпоху беспроводных технологий он стал ещё более компактным.

3. Домофон

Что писатели-фантасты угадали о будущем. Фото © ТАСС / Роман Яровицын

Задолго до появления домофонов в реальной жизни в книгах фантастов уже существовали подобные устройства. Марк Твен в своём рассказе «Из лондонской «Таймс» за 1904 год», вышедшем в 1898 году, описал «телеэлектроскоп», который позволял не только видеть человека, но и говорить с ним на расстоянии. По сути, это был предшественник современных домофонов, которые сегодня установлены практически в каждом доме.

4. Бионические конечности

В романе «Киборг» 1972 года Мартин Кейдин предсказал появление бионических протезов, которые делают людей сильнее и быстрее. Сейчас бионические конечности — это уже реальность. Технологии дают возможность людям, потерявшим руку или ногу, вести полноценную жизнь. А благодаря постоянным разработкам бионические протезы становятся всё более совершенными.

5. Умные дома

Реальные изобретения, описанные писателями. Фото © Freepik / rawpixel.com

В произведении Рэя Брэдбери «И грянул гром» упоминается дом, который может выполнять команды: зажигать свет, регулировать температуру, включать музыку. Сегодня такие системы — не фантастика, а реальность: умные дома управляются голосовыми ассистентами и облегчают нам жизнь, делая её более комфортной.

6. Электромобили

Писатели-фантасты давно мечтали о том, чтобы машины перестали зависеть от топлива. В романе Джона Браннера «Всем стоять на Занзибаре», опубликованном в 1968 году, автор предсказал появление электромобилей. В настоящее время такой транспорт становится всё более популярным. Многие компании ставят перед собой цель полностью отказаться от бензиновых двигателей в ближайшие десятилетия.

7. Голографические технологии

Какие технологии предсказали фантасты. Фото © Freepik

В книге «Трудно быть богом» братья Стругацкие представили голографические технологии, которые использовались для наблюдения и исследования других миров. И хотя в наше время голограммы пока не настолько продвинуты, уже можно увидеть на концертах или презентациях трёхмерные изображения. Писатели вновь оказались правы, когда предвидели, что визуализация без экрана станет возможной.