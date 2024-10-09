5 токсичных персонажей из известных советских фильмов, которые бесят зрителей до сих пор

Советское кино подарило нам не только легендарных героев, но и тех, кого сложно забыть из-за их поведения. Эти персонажи привнесли в фильмы напряжение, конфликты и те самые моменты, когда зрителю хочется закричать: «Да как же так можно?» Мы собрали пятёрку самых токсичных героев, которые вызывают одновременно и раздражение, и восхищение своим появлением на экране.

Варвара Сергеевна Плющ («Бриллиантовая рука», 1968)

Самые токсичные персонажи советских фильмов. Фото © Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Эта комедийная героиня стала воплощением синдрома вахтёра в советском кино. Варвара Сергеевна — управдом, она использует должность, чтобы командовать всеми вокруг, навязывать своё мнение и следить за тем, как живут другие. Она занимается распространением лотерейных билетов, угрожает Семёну Горбункову отключением газа и даже вмешивается в его личную жизнь, заставляя мужчину читать лекцию о поездке за границу. Эта героиня — олицетворение чрезмерного контроля. И, несмотря на то что её поступки часто вызывают смех, они чётко демонстрируют токсичное поведение в чистом виде.

Иван Бунша («Иван Васильевич меняет профессию», 1973)

Персонажи советского кино, которые вызывают споры. Фото © Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков / Kinopoisk

Этот персонаж — классический пример человека, которому власть ударила в голову. Иван Бунша — обыкновенный управдом — случайно оказался на месте царя Ивана Грозного и быстро начал злоупотреблять своим положением. Его склонность к вмешательству в чужие дела, как и у многих советских управдомов, только усилилась в новой роли. Попав в прошлое, Бунша начинает творить совершенно абсурдные вещи — раздаёт земли и грубо пристаёт к царевне. Его токсичное поведение не знает границ, и на фоне всех этих событий становится понятно, что ему вовсе не нужна реальная власть, чтобы разрушать чужие жизни. Именно такие герои, как Иван Бунша, заставляют задуматься, как легко человек может потерять себя в ситуации, где у него появляется хоть капля влияния.

Ипполит («Ирония судьбы, или С лёгким паром!», 1975)

Токсичность в советских фильмах: кого зрители не забудут. Фото © Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

Кто бы мог подумать, что герой новогодней классики окажется в этом списке? Ипполит, жених Нади, при первой встрече кажется совершенно обычным мужчиной, который просто любит свою невесту. Однако, столкнувшись с неожиданной ситуацией, он сразу показывает своё истинное лицо. Ипполит не пытается понять Надю или разобраться в произошедшем, а тут же начинает обвинять её в измене и называет безалаберной. В итоге герой уходит и напивается, не пробуя решить проблему. Это классический пример токсичного поведения, когда человек не готов принять ответственность за свои эмоции и предпочитает обвинять всех вокруг.

Гоша («Москва слезам не верит», 1979)

Топ-5 токсичных героев советского кино. Фото © Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk

Гошу многие считали символом настоящего мужчины в советском кино, но с современной точки зрения это персонаж, чьё поведение можно смело назвать токсичным. С первой встречи даёт понять Катерине, что всё будет решать он. «Я мужчина, значит, я главный» — вот девиз героя. И хотя в советское время такой подход к отношениям считался нормой, сегодня это вызывает вопросы. Когда Гоша узнаёт о высокой должности своей избранницы, он просто сбегает, оставляя её в сложной ситуации, вместо того чтобы обсудить всё открыто. Комплексы и желание доминировать делают его одним из самых неприятных персонажей, несмотря на харизму актёра Алексея Баталова.

Василий Кузякин («Любовь и голуби», 1984)

Самые неприятные персонажи советских фильмов. Фото © Кадр из фильма «Любовь и голуби», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

Герой этой доброй комедии Владимира Меньшова на первый взгляд кажется милым и добросердечным сельским жителем. Но что стоит за его безобидной внешностью? Василий заводит роман на стороне, забывая о своих обязательствах перед семьёй. Он словно убегает от ответственности, не понимая, насколько его поступки ранят близких. Кузякин сначала уходит из дома к новой возлюбленной, а потом вдруг решает вернуться, как будто ничего не произошло. Такое поведение — классическая инфантильность, когда человек не готов столкнуться с последствиями своих действий, предпочитая убегать от проблем.