Антон Батырев снова станет отцом, его четвёртая жена рассекретила беременность

Звезда сериала «Ничто не случается дважды» Антон Батырев скоро станет отцом. Радостной новостью поделилась в аккаунте в соцсетях его супруга Анна Савельева. Год назад пара сыграла свадьбу, а теперь объявила о скором пополнении. На свежих снимках избранница Батырева позирует с округлившимся животом.

«А вот и мы!» — подписала она семейный снимок.

Жена актёра Антона Батырева объявила о беременности. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ pavelshelkovnikovph / sav_anna1

Для Батырева, которого зрители знают по роли полицейского Терещенко из сериалов «Пятницкий» и «Карпов», следователя Сухарева из мелодрамы «Карина красная», а также Андрея из постапокалиптичного триллера «Выжить после», это уже четвёртый брак. Впервые он женился в 27 лет, сделал спонтанное предложение избраннице, но этот брак оказался коротким. Вторая супруга по имени Екатерина родина от популярного артиста сына Добрыню. В 2018-м году Батырев развелся с матерью мальчика, однако остался с ней в дружеских отношениях. Третий брак актёра продлился меньше года, его избранницей стала молодая артистка Евгения Лоза.

Для актёра Батырева это уже четвёртый брак. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sav_anna1

Четвёртая супруга Батырева не имеет отношения к кино. Савельева — украинка, родом из Черновицкой области, но познакомилась со своим избранником в Москве. Она ведёт блог в запрещённой соцсети и торгует одеждой на маркетплейсах.