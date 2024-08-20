Намекнувшая на беременность Бузова выложила видео из бассейна с бутылкой пива
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / buzova86
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова после намёка на беременность записала сторис с бутылкой пива в бассейне. Публикация сделана на личной странице артистки в социальной сети.
Ольга Бузова показала идеальный вечер пятницы — с пивом в бассейне. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / buzova86
"Моя идеальная пятница после плотного графика выглядит так", — подписала публикацию Бузова.
Напомним, что на днях Бузова в интервью заявила, что влюблена и подогрела публику непрозрачным намёком на свою беременность. До конца не ясно, правда ли певица ждёт ребёнка или же просто дразнит поклонников. А перед этим она намекнула на скорую свадьбу, продемонстрировав помолвочное кольцо на руке за баснословную сумму.