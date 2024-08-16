Бузова засветила помолвочное кольцо за полмиллиона долларов

В личной жизни Ольги Бузовой, кажется, наметились перемены к лучшему. 38-летняя звезда сначала заинтриговала поклонников снимками с новым возлюбленным, а затем запустила слух, что скоро выходит замуж. Об этом свидетельствует кольцо на безымянном пальце правой руки поющей телеведущей, которое она продемонстрировала на одном из кадров в соцсети.

"Думаю, это кольцо с бриллиантом стоит в районе 500 тысяч долларов (более 45 млн рублей). Цвет камня — жёлтый (Fancy Yellow), огранка — кушон. Вес у камня не менее семи карат", — предположила ювелир Дина Джафарова в беседе с Kp.ru.

Эксперт добавила, что это классическое помолвочное кольцо, которое исполнено одной из международных компаний высшего уровня, например Cartier, Graff, De Beers, Mercury или хорошим российским ювелиром.

Судя по всему, у Ольги Бузовой появился достаточно состоятельный поклонник. Хотя в прошлом году она также выгуливала на своём пальчике бриллиант в 10 карат. Тогда россияне подумали, что у артистки появился жених. Спустя время сама знаменитость опровергла эту информацию, заявив, что сделала себе дорогой подарок сама.