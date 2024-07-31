Намекнул на алкоголизи и назвал пустой: Бывший жених наговорил много неприглядного о Бузовой

Бывший жених Ольги Бузовой, с которым она начала встречаться после ТВ-шоу "Замуж за Бузову", впервые рассказал о крахе их романа. Денис Лебедев раскрыл публике много неприглядных моментов, при этом заявив, что относится к звезде "с теплотой".

В интервью YouTube-шоу "proПУСК" Лебедев намекнул на проблемы Ольги с алкоголем.

"Это проблема. Мы же с ней пили каждый день вино. Она не пьет крепкий алкоголь, не употребляет наркотики, но каждый день мы пили вино", — заявил он.

Также экс-жених Бузовой рассказал, что звезда якобы испытывала финансовые трудности и просила помощи: "Она попросила, и я ей дал на жизнь". Кроме того, Лебедев уличил экс-возлюбленную в частых срывах и скандалах и предположил, что у неё есть "незакрытые гештальты по поводу мужчин".

Ну и "добить" Бузову он решил признанием, что она "пустая" женщина, которая не нужна ни одному мужчине.

"Она как женщина в этом плане пустая. Я никого не осуждаю, но женщина должна отдавать свою энергию, своё время, а когда ты смотришь на свою любимую по телеку и сам себе обед кашеваришь – ну нафиг!" — заявил бывший возлюбленный певицы.

При этом Лебедев признаёт, что пара рассталась не по-человечески, но он подчеркнул, что к Ольге у него остаются "тёплые, дружеские, человеческие чувства".