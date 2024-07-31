Намекнул на алкоголизи и назвал пустой: Бывший жених наговорил много неприглядного о Бузовой
Экс-бойфренд Ольги Бузовой впервые рассказал о крахе их романа
Певица Ольга Бузова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/buzova86
Бывший жених Ольги Бузовой, с которым она начала встречаться после ТВ-шоу "Замуж за Бузову", впервые рассказал о крахе их романа. Денис Лебедев раскрыл публике много неприглядных моментов, при этом заявив, что относится к звезде "с теплотой".
В интервью YouTube-шоу "proПУСК" Лебедев намекнул на проблемы Ольги с алкоголем.
"Это проблема. Мы же с ней пили каждый день вино. Она не пьет крепкий алкоголь, не употребляет наркотики, но каждый день мы пили вино", — заявил он.
Также экс-жених Бузовой рассказал, что звезда якобы испытывала финансовые трудности и просила помощи: "Она попросила, и я ей дал на жизнь". Кроме того, Лебедев уличил экс-возлюбленную в частых срывах и скандалах и предположил, что у неё есть "незакрытые гештальты по поводу мужчин".
Ну и "добить" Бузову он решил признанием, что она "пустая" женщина, которая не нужна ни одному мужчине.
"Она как женщина в этом плане пустая. Я никого не осуждаю, но женщина должна отдавать свою энергию, своё время, а когда ты смотришь на свою любимую по телеку и сам себе обед кашеваришь – ну нафиг!" — заявил бывший возлюбленный певицы.
При этом Лебедев признаёт, что пара рассталась не по-человечески, но он подчеркнул, что к Ольге у него остаются "тёплые, дружеские, человеческие чувства".
Напомним, после завершения шоу "Замуж за Бузову", в финале которого певица выбрала Лебедева, их отношения обсуждали ещё долгое время. Пара не раз оказывалась в центре скандальных историй. В какой-то момент певица даже заявила, что избранник употреблял запрещённые вещества и был неверен. Он же заявлял в прессе, что у него настоящие чувства к певице. Тем не менее, пара быстро рассталась.