"Вышвырнул бы": Садальский вступился за Бузову перед Басковым, сравнившим её пение с козьими воплями
Актёр Садальский призвал убрать Баскова с телеэкранов после слов о Бузовой
Ольга Бузова и Николай Басков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86, nikolaibaskov
Певца Николая Баскова необходимо убрать со всех телевизионных экранов после его высказываний об Ольге Бузовой. С таким призывом выступил актёр Станислав Садальский, комментируя вспыхнувший между артистами конфликт.
Садальский назвал слова Баскова об артистке отвратительными и счёл образ Бузовой "красивым и интересным". По его словам, все те, кто, как Басков, делает такого рода замечания, являются "псевдоморалистами". Садальский встал на сторону Бузовой и указал, что "такая ругань недопустима".
"Если бы я был начальником Муз-ТВ, я бы его вышвырнул. Он способный, спору нет. Но после таких высказываний коллеги на коллегу я бы его убрал со всех экранов, пусть помучается, посидит без денег", — подчеркнул актёр в беседе с Woman.ru.
Напомним, 14 июня в Москве прошла Премия Муз-ТВ – 2024, на которой не обошлось без скандалов. Николай Басков, который был ведущим мероприятия, на правах "хозяина" сцены высмеял наряд Бузовой, на что она посоветовала ему "иногда молчать". Певец решил продолжить конфликт и намекнул, что пение Бузовой похоже на крики козы.