"Вышвырнул бы": Садальский вступился за Бузову перед Басковым, сравнившим её пение с козьими воплями

Певца Николая Баскова необходимо убрать со всех телевизионных экранов после его высказываний об Ольге Бузовой. С таким призывом выступил актёр Станислав Садальский, комментируя вспыхнувший между артистами конфликт.

Садальский назвал слова Баскова об артистке отвратительными и счёл образ Бузовой "красивым и интересным". По его словам, все те, кто, как Басков, делает такого рода замечания, являются "псевдоморалистами". Садальский встал на сторону Бузовой и указал, что "такая ругань недопустима".

"Если бы я был начальником Муз-ТВ, я бы его вышвырнул. Он способный, спору нет. Но после таких высказываний коллеги на коллегу я бы его убрал со всех экранов, пусть помучается, посидит без денег", — подчеркнул актёр в беседе с Woman.ru.