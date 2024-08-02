Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 августа, 16:49

"Ужасно жалок": PR-менеджер Бузовой уличил её бывшего жениха во лжи

PR-менеджер Бузовой опроверг слова Лебедева о её пьянстве

Ольга Бузова. Обложка © Telegram / byzovahouse

Ольга Бузова. Обложка © Telegram / byzovahouse

PR-менеджер Ольги Бузовой назвал клеветой слова её бывшего бойфренда Дениса Лебедева о том, что певица выпивает. В беседе с корреспондентом интернет-издания Regions Антон Богославский выразил уверенность, что бизнесмен пытается напомнить о себе при помощи звезды.

В 2018 году Лебедев стал победителем реалити-шоу "Замуж за Бузову". Именно ему удалось покорить сердце исполнительницы хита "Мало половин". Однако отношения долго не продлились, и влюблённые разбежались.

Спустя шесть лет Лебедев вновь объявился в инфопространстве, озвучив истинную причину расставания с певицей. Он заявил, что у Бузовой серьёзные проблемы с алкоголем, а также она "пустая" и не варит борщи.

В ответ на это представитель знаменитости заявил, что Лебедев специально очерняет имя экс-возлюбленной. Изначально он пришёл на проект не ради любви, а ради пиара. Теперь он преследует те же цели.

"Вышвырнул бы": Садальский вступился за Бузову перед Басковым, сравнившим её пение с козьими воплями
"Вышвырнул бы": Садальский вступился за Бузову перед Басковым, сравнившим её пение с козьими воплями

"Человек ищет пиара благодаря звезде, в компании с которой ему посчастливилось побывать некоторое время. <…> Даже говорить о нём не хочется. Он ужасно жалок", — подчеркнул Богославский.

Пока отношения Ольги Бузовой с Лебедевым обсуждают в Сети, певице удалось добиться новых высот. Её хит "Без дел" оказался на 48-й строчке мирового чарта TikTok Billboard. В этот рейтинг попадают самые популярные хиты в соцсети TikTok в США. Сам чарт обновляется каждую неделю.

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Ольга Бузова
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров