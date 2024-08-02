"Ужасно жалок": PR-менеджер Бузовой уличил её бывшего жениха во лжи

PR-менеджер Ольги Бузовой назвал клеветой слова её бывшего бойфренда Дениса Лебедева о том, что певица выпивает. В беседе с корреспондентом интернет-издания Regions Антон Богославский выразил уверенность, что бизнесмен пытается напомнить о себе при помощи звезды.

В 2018 году Лебедев стал победителем реалити-шоу "Замуж за Бузову". Именно ему удалось покорить сердце исполнительницы хита "Мало половин". Однако отношения долго не продлились, и влюблённые разбежались.

Спустя шесть лет Лебедев вновь объявился в инфопространстве, озвучив истинную причину расставания с певицей. Он заявил, что у Бузовой серьёзные проблемы с алкоголем, а также она "пустая" и не варит борщи.

В ответ на это представитель знаменитости заявил, что Лебедев специально очерняет имя экс-возлюбленной. Изначально он пришёл на проект не ради любви, а ради пиара. Теперь он преследует те же цели.