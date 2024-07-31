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31 июля, 16:54

"Знай наших": Хит Бузовой залетел в мировой чарт Billboard

Бузова с хитом "Без дел" попала в топ-50 мирового чарта Billboard

Бузова показывает свой фирменный жест. Обложка © Telegram / byzovahouse

Бузова показывает свой фирменный жест. Обложка © Telegram / byzovahouse

Российская певица Ольга Бузова с песней "Без дел" попала в топ-50 мирового чарта TikTok Billboard. В этот рейтинг попадают самые популярные хиты в соцсети TikTok в США. Сам чарт обновляется каждую неделю. На данный момент сингл артистки находится на 48-й строчке.

Клип Ольги Бузовой "Без дел". Видео © YouTube / Ольга Бузова

Хит "Без дел" Бузовой начал активно распространяться на платформе этим летом как среди русскоязычной аудитории, так и среди зарубежной. Тинейджеры массово снимают видео с фирменным жестом Бузовой — двумя пальцами вверх, а саму певицу они прозвали "королевой TikTok".

"Спасибо огромное! Это ваша любовь. Песня "Без дел" 2021 года. И вот, смотрите: спустя три года мы ворвались в мировой чарт. То ли ещё будет. Знай наших, знай русских!" — прокомментировала Бузова свой успех в телеграм-канале.

А ранее бывший жених Бузовой, с которым она начала встречаться после ТВ-шоу "Замуж за Бузову", впервые рассказал о крахе их романа. Денис Лебедев раскрыл публике много неприглядных моментов, при этом заявив, что относится к звезде "с теплотой".

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Наталья Демьянова
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