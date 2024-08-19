"Будет девочка или мальчик?": Бузова намекнула на беременность
Ольга Бузова спровоцировала слухи о беременности на фоне новостей о новом романе
Ольга Бузова заявила, что влюблена и спровоцировала слухи о беременности. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова продолжает подогревать интерес публики к своей личной жизни. Так, в интервью "4-му каналу" она заявила, что влюблена, и подогрела слухи о беременности.
Ольга Бузова спровоцировала слухи о беременности. Видео © Telegram / 4 канал
В беседе с телеведущей Бузова призналась, что влюблена, и пожаловалась на то, что "пиарщик её просто убьёт" после столь откровенных заявлений.
"Я счастлива. Самое главное, когда внутри живёт что-то. Как вы думаете, будет девочка или мальчик?" — заявила певица, нежно погладив живот.
Кстати, ранее Бузова заинтриговала поклонников снимками с новым возлюбленным, а затем запустила слух, что скоро выходит замуж. Об этом свидетельствует кольцо на безымянном пальце правой руки поющей телеведущей, которое она продемонстрировала на одном из кадров в соцсети.