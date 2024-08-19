"Будет девочка или мальчик?": Бузова намекнула на беременность

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова продолжает подогревать интерес публики к своей личной жизни. Так, в интервью "4-му каналу" она заявила, что влюблена, и подогрела слухи о беременности.

Ольга Бузова спровоцировала слухи о беременности. Видео © Telegram / 4 канал

В беседе с телеведущей Бузова призналась, что влюблена, и пожаловалась на то, что "пиарщик её просто убьёт" после столь откровенных заявлений.

"Я счастлива. Самое главное, когда внутри живёт что-то. Как вы думаете, будет девочка или мальчик?" — заявила певица, нежно погладив живот.