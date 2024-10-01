Звезда «Универа» рассказала о проблемах с весом на фоне слухов о пятой беременности

Актриса сериала «Универ» Мария Кожевникова высказалась на тему слухов о своей пятой беременности. Артистка заявила в своих соцсетях, что пока не планирует малыша и в положении на данный момент не находится.

«Я не беременна пятым. Я не пришла в себя ещё от четвёртого. Я делилась с вами, что у меня преддиабет, и именно поэтому я не могу прийти к своему привычному весу. Не могу, потому что я не хочу пользоваться кардинальными методами», — заявила актриса.