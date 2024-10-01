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1 октября, 09:05

Звезда «Универа» рассказала о проблемах с весом на фоне слухов о пятой беременности

Мария Кожевникова заявила, что не беременна пятым ребёнком, это всё лишний вес

Актриса Мария Кожевникова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mkozhevnikova

Актриса Мария Кожевникова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mkozhevnikova

Актриса сериала «Универ» Мария Кожевникова высказалась на тему слухов о своей пятой беременности. Артистка заявила в своих соцсетях, что пока не планирует малыша и в положении на данный момент не находится.

«Я не беременна пятым. Я не пришла в себя ещё от четвёртого. Я делилась с вами, что у меня преддиабет, и именно поэтому я не могу прийти к своему привычному весу. Не могу, потому что я не хочу пользоваться кардинальными методами», — заявила актриса.

Звезда "Универа" Мария Кожевникова в четвёртый раз стала мамой и показала малыша
Звезда "Универа" Мария Кожевникова в четвёртый раз стала мамой и показала малыша

Ранее Кожевникову начали подозревать в пятой беременности из-за округлившегося животика, который поклонники заметили на фестивале «КиноБраво» в Сочи. Актриса прошлась по ковровой дорожке в красном платье. Из-за свободного кроя аудитория заметила подозрительный живот артистки и подумала о приближающемся в семье Марии пополнении. При это буквально год назад актриса родила четвёртого мальчика. У многодетной мамы также есть 10-летний Иван, 9-летний Максим и 7-летний Василий. В браке с бизнесменом Евгением Васильевым Кожевникова состоит уже 10 лет.

Наталья Афонина
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