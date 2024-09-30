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30 сентября, 15:48

Поклонники разглядели под платьем Кожевниковой округлившийся живот

Актриса Мария Кожевникова спровоцировала слухи о пятой беременности

Актриса Мария Кожевникова прошлась по ковровой дорожке на фестивале «КиноБраво». Звезда «Универа» была одета в красное платье и, несмотря на его свободный крой, поклонники заметили округлившийся живот артистки и предположили, что она беременна пятым ребёнком.

Мария Кожевникова на фестивале «КиноБраво». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pilyaginzhara

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Кожевникова — многодетная мама, она воспитывает четырёх сыновей: 10-летнего Ивана, 9-летнего Максима и 7-летнего Василия. Год назад актриса родила четвёртого мальчика. В браке с бизнесменом Евгением Васильевым она состоит уже 10 лет.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mkozhevnikova

Полина Никифорова
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