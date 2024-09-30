Поклонники разглядели под платьем Кожевниковой округлившийся живот
Актриса Мария Кожевникова спровоцировала слухи о пятой беременности
Актриса Мария Кожевникова прошлась по ковровой дорожке на фестивале «КиноБраво». Звезда «Универа» была одета в красное платье и, несмотря на его свободный крой, поклонники заметили округлившийся живот артистки и предположили, что она беременна пятым ребёнком.
Мария Кожевникова на фестивале «КиноБраво». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pilyaginzhara
Кожевникова — многодетная мама, она воспитывает четырёх сыновей: 10-летнего Ивана, 9-летнего Максима и 7-летнего Василия. Год назад актриса родила четвёртого мальчика. В браке с бизнесменом Евгением Васильевым она состоит уже 10 лет.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mkozhevnikova