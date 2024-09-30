Поклонники разглядели под платьем Кожевниковой округлившийся живот

Актриса Мария Кожевникова прошлась по ковровой дорожке на фестивале «КиноБраво». Звезда «Универа» была одета в красное платье и, несмотря на его свободный крой, поклонники заметили округлившийся живот артистки и предположили, что она беременна пятым ребёнком.